Santa Croce, dalla Regione 150mila euro per potenziare la videosorveglianza

Una notizia significativa per la sicurezza urbana arriva da Santa Croce Camerina, che è stata inserita tra i 105 Comuni finanziati integralmente dalla Regione Siciliana per il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. Il progetto comunale ha ottenuto un contributo di 150mila euro, risorse che permetteranno di ampliare e modernizzare la rete di controllo del territorio, con particolare attenzione alla fascia costiera e alle aree considerate più sensibili.

Il risultato è frutto del lavoro congiunto degli uffici comunali e del vicesindaco Francesco Dimartino, che hanno predisposto un progetto strategico volto a migliorare il monitoraggio urbano attraverso tecnologie avanzate e un collegamento diretto con la Questura tramite il sistema Targa System. Questo consentirà un controllo più efficace degli accessi e dei movimenti, rafforzando l’attività di prevenzione e contrasto ai reati.

Il nuovo finanziamento si aggiunge ai 197mila euro già ottenuti dal Ministero dell’Interno, grazie ai quali il Comune ha installato venti telecamere ad alta definizione e sei dispositivi Targa System lungo le principali vie di accesso alla città. Con l’ulteriore somma messa ora a disposizione dalla Regione, Santa Croce Camerina potrà completare un circuito di sorveglianza più esteso, capillare e tecnologicamente avanzato, migliorando la qualità del monitoraggio in tutto il territorio.

Un altro aspetto rilevante del percorso intrapreso riguarda il servizio di vigilanza privata, che è stato potenziato sia nell’orario di copertura sia nell’estensione territoriale. La presenza degli operatori sarà infatti garantita anche nella zona di Fonte Paradiso, un’area particolarmente frequentata e ritenuta strategica nel quadro della sicurezza urbana. L’obiettivo è quello di assicurare una maggiore tempestività negli interventi e una presenza costante che possa offrire ai cittadini un ambiente urbano più protetto.

© Riproduzione riservata