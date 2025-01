Santa Croce: cittadino straniero fermato all’Alt irregolare sul territorio. Sarà espulso

Un cittadino straniero è’ stato fermato dai carabinieri di Santa Croce Camerina, durante un posto di blocco di routine. Dopo essersi fermato all’alt – nessuna anomalia sull’auto, l’uomo aveva tutti i documenti in regola – ai controlli personali, invece, è emerso che da oltre due mesi era pendente una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, che era stata rigettata in quanto l’uomo era ritenuto un soggetto socialmente pericoloso per via un certo nunero di reati che avrebbe commesso su tutto il territorio nazionale.

I Carabinieri, così, hanno accompagnato il 45enne cittadino albanese presso gli uffici e poi al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Trapani, da dove farà ritorno nel suo Paese d’origine.

