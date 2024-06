Santa Croce: balconi fioriti, premiati i vincitori

Il concorso “Balconi Fioriti” del Comune di Santa Croce si è concluso anche quest’anno con la premiazione dei tre vincitori, sottolineando l’importanza della sensibilizzazione verso la bellezza, la tutela della natura e la promozione dell’abbellimento della città tramite fiori e verde. Le proposte presentate erano di grande valore e la giuria ha decretato i seguenti vincitori:

Primo posto: Mario Iurato

Secondo posto: Avis Comunale

Terzo posto: Maria Cappello

Progetti futuri

Il sindaco ha annunciato l’intenzione di continuare il lavoro di miglioramento della città, portando all’attenzione del consiglio comunale un regolamento per la concessione di contributi per il recupero delle facciate nel centro storico. Questo regolamento rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare l’aspetto di Santa Croce e valorizzare i suoi luoghi.

L’iniziativa del concorso “Balconi Fioriti” non solo ha reso la città più bella e verde, ma ha anche rafforzato il senso di comunità e l’attenzione verso l’ambiente tra i cittadini. La premiazione e i ringraziamenti testimoniano l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere attività che contribuiscano a migliorare la qualità della vita e l’estetica del territorio.

