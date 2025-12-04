Santa Barbara, l’abbraccio di Ragusa ai suoi Vigili del Fuoco

Le celebrazioni in onore di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si sono aperte questa mattina a Ragusa con la solenne deposizione di una corona d’alloro presso la stele dedicata ai caduti, nell’aiuola che si affaccia su via Archimede. Un momento carico di simbolismo e gratitudine verso chi ha sacrificato la propria vita per il servizio alla comunità. Da qui, la cerimonia si è spostata nella Cattedrale di San Giovanni Battista, dove S.E. il Vescovo di Ragusa, Mons. Giuseppe La Placa, ha officiato la Santa Messa alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Nel suo indirizzo di saluto, il Comando dei Vigili del Fuoco ha rivolto un sentito omaggio a Monsignor La Placa, alla Capitaneria di Porto – con cui si condivide la Patrona –, al personale permanente, amministrativo, volontario, a quello in quiescenza e ai cittadini presenti, oltre al personale collegato in streaming dalle varie sedi del territorio.

La giornata dedicata a Santa Barbara è stata descritta come un momento non solo celebrativo, ma profondamente spirituale. Una ricorrenza che invita alla riflessione sul coraggio, sulla fede e sulla dedizione al servizio degli altri. La storia della giovane Santa, che scelse la verità e la fede anche a costo della vita, diventa emblema del senso del dovere che guida quotidianamente i vigili del fuoco in ogni intervento, dal più semplice al più rischioso.

Il Comando ha sottolineato come Santa Barbara rappresenti una presenza simbolica ma costante: una guida e una protezione che ricorda il valore altruistico di ogni missione svolta a tutela della vita e dei beni dei cittadini.

Quest’anno la celebrazione assume un ulteriore significato. Un decreto ministeriale stabilisce infatti che dal 2026 il 27 febbraio diventerà la giornata dedicata alla Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La ricorrenza del 4 dicembre sarà quindi riservata alla sola celebrazione della Santa Patrona, restituendole il suo pieno valore religioso e spirituale.

A Ragusa la giornata è stata arricchita da un gesto di particolare rilevanza: la nomina di Don Mario Diara, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, come Assistente Spirituale del Comando Provinciale. Una scelta naturale, considerando il legame consolidato negli anni tra il sacerdote e il personale del Corpo. Il Comando ha espresso profonda gratitudine a Mons. La Placa per l’accoglimento della proposta e ha rivolto a Don Mario un caloroso benvenuto nella grande famiglia dei Vigili del Fuoco.

Per la prima volta, la celebrazione si è svolta nella cornice maestosa della Cattedrale di San Giovanni Battista, scelta che amplifica il valore solenne e comunitario della ricorrenza.

In un passaggio particolarmente toccante, il pensiero è stato rivolto ai vigili del fuoco caduti in servizio, autentici esempi di dedizione e sacrificio. A loro, insieme a Santa Barbara, è stata affidata la protezione di tutti coloro che ogni giorno indossano la divisa.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alle famiglie dei vigili del fuoco, definite “forza silenziosa” e pilastro fondamentale del servizio quotidiano.

