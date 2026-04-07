Sangue e bottiglie rotte in piazza Battisti a Pozzallo: i carabinieri indagano su quanto accaduto

Saranno le indagini dei Carabinieri a chiarire quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in piazza Cesare Battisti a Pozzallo, dove un uomo è rimasto ferito a una mano in circostanze ancora in fase di accertamento.

I militari stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio, non escludendo alcuna ipotesi. Tra queste, anche la possibilità che le ferite possano essere state provocate in modo autonomo, forse in uno stato di alterazione dovuto all’alcol. Un’eventualità che dovrà però essere verificata attraverso i rilievi e le testimonianze raccolte sul posto.

In un primo momento si è pensato ad un diverbio tra due uomini di nazionalità africana, degenerato rapidamente. I due avrebbero iniziato a colpirsi utilizzando bottiglie di birra, raccolte in strada, trasformando la lite in un episodio di violenza.

Le urla e i momenti concitati sono stati avvertiti chiaramente anche nella vicina piazzetta della Madonnina, particolarmente affollata per la movida di Pasquetta. Una scena che ha attirato l’attenzione di numerosi presenti, contribuendo a creare momenti di tensione e preoccupazione. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento per gli accertamenti sanitari del caso.

I Carabinieri, giunti immediatamente in piazza Cesare Battisti, hanno effettuato i rilievi tra cocci di vetro e vistose tracce di sangue sull’asfalto. Fondamentali saranno anche eventuali immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti per fare piena luce sull’accaduto. Al momento, dunque, restano diversi aspetti da chiarire. Le indagini sono in corso.

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