Sangiovanni (il cantante) stasera a Ragusa: “Vi aspetto”. Ecco come comprare gli ultimi biglietti. VIDEO

Il grande giorno è arrivato. Atteso, anzi attesissimo, soprattutto dai giovani e giovanissimi, questa sera a Ragusa c’è il concerto di Sangiovanni, il cantante protagonista di Amici, due edizioni fa,, e ormai a pieno titolo inserito nel panorama musicale italiano. Si esibirà questa questa in piazza Libertà a Ragusa. L’evento è promosso da GG Entertainment di Giovanni Gambuzza con il sostegno del Comune di Ragusa – Assessorato agli Spettacoli guidato da Ciccio Barone.

COMPRA IL BIGLIETTO PER LA TAPPA DI RAGUSA DI SANGIOVANNI CLICCANDO QUI PER ACCEDERE ALLE TARIFFE

Ancora disponibili, pur se pochi, i biglietti per accedere al concerto. Qui a seguire il link per poter acquistare e ricevere direttamente il biglietto.

COMPRA IL BIGLIETTO PER LA TAPPA DI RAGUSA DI SANGIOVANNI CLICCANDO QUI PER ACCEDERE ALLE TARIFFE

CADERE VOLARE LIVE 2022 è il titolo del suo tour e sarà l’occasione, anche a Ragusa, per presentare il nuovo progetto discografico. CADERE VOLARE (Sugar) declina all’interno delle canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento.

COMPRA IL BIGLIETTO PER LA TAPPA DI RAGUSA DI SANGIOVANNI CLICCANDO QUI PER ACCEDERE ALLE TARIFFE

Oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Record anche su Tik Tok: due brani di sangiovanni – Malibu e Lady – sono nella top5 assoluta di creazioni dell’anno.

COMPRA IL BIGLIETTO PER LA TAPPA DI RAGUSA DI SANGIOVANNI CLICCANDO QUI PER ACCEDERE ALLE TARIFFE

In occasione del concerto il Comune ha previsto delle ampie limitazioni. Non si potranno vendere alcolici nei bar vicini e sono interdetti alcuni accessi stradali. Per leggere tutte le limitazioni CLICCA QUI

GUARDA IL VIDEO