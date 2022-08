Concerto di Sangiovanni a Ragusa, emanata ordinanza: vietato vendere bevande in vetro o in lattina. E altro

In occasione del concerto del cantante Sangiovanni, che si terrà nella serata di giovedì 25 agosto in piazza Libertà, il sindaco Peppe Cassì ha emanato un’ordinanza con la quale viene istituito dalle ore 20 del 25 agosto 2022 e fino a cessata esigenza, nell’area cittadina compresa tra:

– P.zza Libertà;

– Viale Ten. Lena, nel tratto compreso tra P.zza del Popolo e via Roma;

– Viale del Fante, tratto compreso tra p.zza Libertà e via Carducci;

– Via Roma, tratto compreso tra P.zza Libertà e via Natalelli;

– Via Pennavaria, tratto compreso tra P.zza Libertà e via Dante;

il divieto di:

– vendita per asporto, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione;

– consumo e detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato;

– divieto di introdurre ed utilizzare petardi e spray urticanti.

Inoltre, è istituito il divieto di emissioni sonore di qualunque tipologia per tutti i pubblici esercizi, inclusi i dehors, ubicati in P.zza Libertà e nelle vie precedentemente specificate.