San Valentino in Sicilia: rincari su regali, viaggi e cene fuori casa

Anche in Sicilia, il giorno di San Valentino sarà più costoso per le coppie che desiderano festeggiare con regali, cene romantiche e viaggi. Secondo le stime del Codacons, la spesa complessiva nell’isola per la festa degli innamorati supererà i 230 milioni di euro, a causa dell’aumento dei prezzi in diversi settori.

Regali più cari: impennata per gioielli e cioccolatini

Tra i doni più gettonati per San Valentino, i gioielli hanno subito un rincaro del +17,3% su base annua, mentre i cioccolatini e i prodotti a base di cioccolato sono aumentati del +9,2%. Anche i fiori e le piante registrano un incremento medio del +2,3%, rendendo ancora più costoso il classico mazzo di rose rosse.

Vacanze e cene fuori: costi in aumento

Per chi preferisce celebrare con un viaggio o una cena speciale, i rincari sono evidenti: pacchetti vacanza, +13,5%, voli internazionali, +4,6%, voli nazionali, +3,3%, prezzi degli alberghi, +3%, cene al ristorante, +3,1%. Un aumento che incide notevolmente sul budget delle coppie siciliane, considerando che la spesa media pro capite per la festività è stimata tra 70 e 80 euro.

Il Codacons avverte: attenzione ai prezzi

In Sicilia, si prevede che oltre 2,8 milioni di persone festeggeranno San Valentino, ma con un costo più elevato rispetto agli anni precedenti. Il Codacons Sicilia invita i consumatori a confrontare i prezzi e a valutare attentamente le offerte per evitare rincari ingiustificati e speculazioni durante la festività.

