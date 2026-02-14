San Valentino 2026, la Sicilia domina la classifica: è la regione più scelta dagli innamorati. Batte il Trentino

Per il weekend di San Valentino 2026 gli italiani scelgono soprattutto l’Italia. E in questo scenario romantico è la Sicilia a brillare più di tutte, piazzandosi al primo posto tra le regioni con il maggior numero di destinazioni nella top 30 stilata dal portale Holidu sulla base delle ricerche per soggiorni dal 13 al 16 febbraio.

Sono ben cinque le località siciliane presenti in graduatoria, un dato che consente all’Isola di superare il Trentino-Alto Adige, fermo a quattro mete. Un risultato che racconta non solo la forza dell’offerta turistica siciliana, ma anche una tendenza: per la festa degli innamorati si cercano autenticità, paesaggi suggestivi e prezzi accessibili.

Le mete siciliane in classifica

La località siciliana meglio posizionata è Linguaglossa (9ª), seguita da Milo (15ª) e Catania (22ª). Più in basso troviamo Nicolosi (27ª) e Palermo (30ª). Una presenza diffusa che premia sia i centri ai piedi dell’Etna sia le grandi città d’arte e cultura.

La varietà è uno dei punti di forza dell’Isola: si va dalle atmosfere intime dei borghi etnei ai panorami vulcanici, fino al fascino storico e gastronomico dei capoluoghi. Un mix che sembra intercettare perfettamente il desiderio di un weekend romantico tra natura, buon cibo e passeggiate suggestive.

Sicilia prima per numero di destinazioni

Se si guarda alla distribuzione regionale, la Sicilia guida la classifica con cinque località, davanti al Trentino-Alto Adige (quattro) e al Veneto (tre). Un primato significativo, considerando che le mete di montagna del Nord occupano tradizionalmente le prime posizioni assolute, con Roccaraso (Abruzzo) e Livigno (Lombardia) in testa alla graduatoria generale.

Il dato conferma però una tendenza chiara: accanto alla neve e agli sport invernali, cresce l’interesse per destinazioni dal clima più mite, dove unire relax, cultura e tradizione enogastronomica.

Anche le più convenienti sono siciliane

Un altro elemento che rafforza il primato dell’Isola riguarda i prezzi medi degli alloggi. Le tre destinazioni più economiche tra le 30 analizzate si trovano tutte in Sicilia:

Catania è la più conveniente in assoluto con una media di 93 euro a notte;

è la più conveniente in assoluto con una media di 93 euro a notte; Milo si attesta sui 109 euro;

si attesta sui 109 euro; Palermo segue con 111 euro a notte.

Un divario evidente rispetto alle mete più costose, come Cortina d’Ampezzo (636 euro a notte) o Livigno (524 euro). La Sicilia, dunque, non solo è la regione con più presenze in classifica, ma rappresenta anche l’opzione più accessibile per chi desidera una fuga romantica senza costi proibitivi.

Italia batte estero

Nel complesso, la classifica evidenzia una netta preferenza per le destinazioni nazionali rispetto a quelle estere (26 italiane contro 4 straniere). L’unica città fuori dai confini italiani presente nella top 10 è Parigi, mentre Barcellona, Monginevro e Londra compaiono più in basso.

Ma per numero di mete in graduatoria, il primato è tutto siciliano. Un risultato che conferma come l’Isola continui ad attrarre coppie e viaggiatori non solo in estate, ma anche nei mesi invernali, trasformando San Valentino in un’occasione per riscoprire borghi, città d’arte e paesaggi vulcanici.

