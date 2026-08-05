San Lorenzo e Ferragosto: a Scicli stop a falò, alcol e vetro sulle spiagge. Multe fino a 500 euro

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Il Comune di Scicli alza il livello dei controlli in vista delle notti di San Lorenzo e di Ferragosto. Il sindaco Mario Marino e la comandante della Polizia Locale Maria Rosa Portelli hanno firmato un’ordinanza che introduce una serie di divieti per garantire sicurezza, decoro e tutela dell’ambiente lungo tutto il litorale cittadino.

L’obiettivo è evitare il ripetersi degli accampamenti abusivi, dei falò sulla spiaggia e dell’abbandono di rifiuti che negli anni scorsi hanno interessato diverse località della costa sciclitana. Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni amministrative fino a 500 euro.

Divieti nelle notti di San Lorenzo e Ferragosto

L’ordinanza sarà in vigore dalle ore 8 del 10 agosto alle ore 6 dell’11 agosto 2026 e dalle ore 8 del 14 agosto alle ore 6 del 15 agosto 2026.

Durante queste fasce orarie sarà vietato detenere o trasportare, con qualsiasi mezzo, legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale destinato all’accensione di fuochi sulle spiagge o nelle aree demaniali marittime.

Il provvedimento punta a prevenire i tradizionali falò di Ferragosto e della notte di San Lorenzo, pratica vietata perché rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica e per l’integrità dell’arenile.

Stop ai falò e agli alcolici in vetro

L’ordinanza vieta espressamente l’accensione di falò su tutto il litorale di Scicli.

Scatta inoltre il divieto di trasportare o detenere sulle spiagge bottiglie e recipienti contenenti bevande alcoliche o superalcoliche, ad eccezione delle attività autorizzate alla vendita e alla somministrazione.

Sarà inoltre proibito consumare sulla spiaggia bibite o alcolici contenuti in bottiglie, bicchieri di vetro o lattine acquistati all’esterno dei pubblici esercizi.

La misura punta a ridurre il rischio di incidenti causati dalla presenza di vetro sull’arenile e a limitare l’abbandono dei rifiuti durante le due notti tradizionalmente più affollate dell’estate.

Vietato abbandonare rifiuti e portare oggetti contundenti

L’ordinanza introduce anche il divieto assoluto di depositare o abbandonare sul suolo pubblico lattine, bottiglie e bicchieri di vetro o altri contenitori dello stesso materiale.

Tra le prescrizioni figura anche il divieto di trasportare e detenere oggetti contundenti o strumenti che possano costituire un pericolo per l’incolumità delle persone.

Controlli lungo tutto il litorale di Scicli

I controlli interesseranno l’intera fascia costiera del territorio comunale, da Playa Grande a Donnalucata, passando per Bruca e Cava d’Aliga fino a Sampieri, senza dimenticare le aree di Arizza e Spinasanta, già teatro negli anni passati di accampamenti notturni e situazioni di degrado.

Le violazioni dell’ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative fino a 500 euro.

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