San Guglielmo, l’Eremita, il Beato: convegno a Scicli

I lavori si svilupperanno in due momenti. Nella mattinata di oggi (11 marzo) al cine-teatro Italia e nel pomeriggio nella chiesa Madre dove sono ospitati e venerati i resti del Beato Guglielmo Cuffitella, eremita che visse fra Noto e Scicli. Ad organizzare l’evento, atteso per la presentazione dei risultati arrivati dallo studio e dal restauro cui è stato sottoposto nei mesi scorsi il busto reliquario di San Guglielmo ospitato nella chiesa Madre ed i resti scheletrici del Santo eremita, è l’Ancos APS Ragusa con la partecipazione di un ampio parterre di studiosi che vanno da esponenti della Soprintendenza ai beni culturali di Ragusa con il soprintedente Antonino De Marco e Saverio Scerra ma anche di rappresentanti del clero, il vescovo di Noto mons. Salvatore Rumeo, il vicario foraneo di Scicli Ignazio La China ed il responsabile dei beni culturali della Diocesi Antonio Stefano Modica e del mondo culturale. I due moderatori sono Enrico Falla e Pietro Di Rosa. Atteso al convegno anche l’Abbate benedettino di San Martino delle Scale e della Facoltà teologica di Sicili, Vittorio Rizzone.





© Riproduzione riservata