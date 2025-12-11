L’ASP di Ragusa ha conferito l’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica al dottor Maurizio Parisi, a seguito di una procedura selettiva per titoli e colloquio. La nomina avrà durata quinquennale e consolida un percorso professionale iniziato nel 1991 all’interno della stessa struttura, dove Parisi ha ricoperto anche il ruolo di Direttore facente […]
San Guglielmo, l’Eremita, il Beato: convegno a Scicli
11 Dic 2025 08:49
I lavori si svilupperanno in due momenti. Nella mattinata di oggi (11 marzo) al cine-teatro Italia e nel pomeriggio nella chiesa Madre dove sono ospitati e venerati i resti del Beato Guglielmo Cuffitella, eremita che visse fra Noto e Scicli. Ad organizzare l’evento, atteso per la presentazione dei risultati arrivati dallo studio e dal restauro cui è stato sottoposto nei mesi scorsi il busto reliquario di San Guglielmo ospitato nella chiesa Madre ed i resti scheletrici del Santo eremita, è l’Ancos APS Ragusa con la partecipazione di un ampio parterre di studiosi che vanno da esponenti della Soprintendenza ai beni culturali di Ragusa con il soprintedente Antonino De Marco e Saverio Scerra ma anche di rappresentanti del clero, il vescovo di Noto mons. Salvatore Rumeo, il vicario foraneo di Scicli Ignazio La China ed il responsabile dei beni culturali della Diocesi Antonio Stefano Modica e del mondo culturale. I due moderatori sono Enrico Falla e Pietro Di Rosa. Atteso al convegno anche l’Abbate benedettino di San Martino delle Scale e della Facoltà teologica di Sicili, Vittorio Rizzone.
