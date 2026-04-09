San Giorgio rivive nell’arte: evento speciale nel cuore di Modica

Un momento di forte valore simbolico e identitario attraverserà Modica sabato 11 aprile, all’interno della mostra “Santi – icone per un tempo profano” dell’artista Ilde Barone, in corso fino al 26 aprile.

Per l’occasione sarà presentato un dittico inedito dedicato a San Giorgio, figura centrale nella devozione cittadina, raffigurato insieme alla principessa nel celebre episodio del drago. Un’immagine potente, capace di evocare non solo il simbolismo religioso, ma anche l’identità culturale di una comunità profondamente legata al proprio patrono.

Le opere saranno esposte nei locali di Corso Umberto I e, durante l’evento, verranno benedette da padre Michele Fidone, parroco del Duomo di San Giorgio. Un momento aperto al pubblico che unisce arte contemporanea e spiritualità, trasformando l’esposizione in un’esperienza condivisa.

Il progetto espositivo si distingue per la sua capacità di attraversare diversi linguaggi – pittura, cinema e musica – offrendo una rilettura attuale del sacro, radicata nella dimensione umana e popolare della fede.

Non è casuale la scelta di San Giorgio, patrono di Modica, la cui festa rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Un evento che culmina ogni anno la domenica successiva al 23 aprile e che, in questa edizione, coincide simbolicamente con la chiusura della mostra.

A suggellare il legame tra arte e territorio sarà il gesto finale dell’artista: il dittico verrà donato alla Chiesa di San Giorgio, entrando a far parte del patrimonio devozionale della città. Un atto che restituisce all’arte una funzione viva, capace di dialogare con la tradizione e con la comunità.

In occasione dell’evento, la mostra sarà visitabile dalle 20:30 alle 22:30, offrendo al pubblico un’opportunità unica di vivere un’esperienza culturale intensa e suggestiva.

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