San Giacomo da 48 ore senza acqua. E senza autobotti

Da 48 ore di nuovo senz’acqua i residenti della frazione rurale di San Giacomo a Ragusa. Ma stavolta, circostanza ben più grave del recente passato il fatto che, pur a fronte delle numerose telefonate ricevute dai cittadini che hanno chiesto di essere riforniti attraverso le autobotti comunali, la Protezione civile avrebbe chiarito di non avere la disponibilità di inviare sul territorio i mezzi di rifornimento in questione. Quindi, i residenti rimarranno completamente a secco.

A SAN GIACOMO NON E’ LA PRIMA VOLTA

Una situazione paradossale, che mette i cittadini di San Giacomo in grande difficoltà. La denuncia arriva dal Pd di Ragusa. Non è certo la prima volta che i residenti della frazione ragusana restano senza acqua. In particolare, durante l’estate, numerose sono state le segnalazioni relativamente a questo problema.