Salvò decine di studenti su un pullman a Praga: il professore eroe Domenico Lucifora ricevuto a Palazzo Iacono

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Un gesto di sangue freddo e straordinario coraggio che ha evitato una possibile tragedia e che oggi viene riconosciuto ufficialmente dalla città. Questa mattina il Sindaco Francesco Aiello e la Presidente del Consiglio Comunale Concetta Fiore hanno ricevuto a Palazzo Iacono il professore vittoriese Domenico Lucifora, protagonista di un intervento decisivo durante una gita scolastica nei pressi di Praga.

Il docente, insieme alle colleghe presenti a bordo, è riuscito a mettere in salvo decine di studenti dopo che l’autista del pullman è stato colto da un improvviso malore mentre il mezzo era in movimento a velocità sostenuta.

Un episodio che, secondo quanto ricostruito, avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi se non fosse stato per la prontezza e la lucidità degli insegnanti, che hanno immediatamente preso in mano la situazione gestendo l’emergenza e garantendo la sicurezza dei ragazzi.

Il professore Lucifora è intervenuto con decisione e sangue freddo, collaborando con le colleghe per stabilizzare la situazione a bordo del mezzo e contribuendo a evitare conseguenze potenzialmente drammatiche. Nel frattempo, l’autista è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari intervenuti sul posto.

Dopo i momenti di forte tensione, i docenti hanno continuato a supportare gli studenti, rassicurandoli e gestendo l’emotività del gruppo fino al ritorno alla normalità.

Il gesto è stato accolto con profonda gratitudine dall’amministrazione comunale di Vittoria, che ha voluto esprimere personalmente il proprio ringraziamento al docente e sottolineare il valore umano e professionale dell’intervento.

“Conosco Domenico da quando era bambino e ho sempre apprezzato le sue qualità umane”, ha dichiarato la Presidente del Consiglio Comunale Concetta Fiore. “È una persona generosa e sempre pronta ad aiutare gli altri. Il suo gesto rappresenta al meglio la nostra comunità e dimostra un grande esempio di altruismo e responsabilità”.

Sulla stessa linea il Sindaco Francesco Aiello, che ha evidenziato il valore del comportamento tenuto dal docente e dalle colleghe.

“Quello compiuto dal professore Lucifora e dalle sue colleghe è un gesto che rende orgogliosa l’intera comunità vittoriese”, ha affermato il primo cittadino. “Hanno dimostrato lucidità, coraggio e spirito di servizio, mettendo al primo posto la sicurezza dei ragazzi. È un esempio autentico dei valori migliori della scuola italiana”.

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