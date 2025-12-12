Salvatore Fazzino è il nuovo Questore di Ragusa: “Orgoglio per Modica”

La Questura di Ragusa accoglie un nuovo vertice: il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Salvatore Fazzino è stato nominato nuovo Questore del capoluogo ibleo. Una nomina che rappresenta non soltanto un passaggio significativo per la sicurezza provinciale, ma anche un motivo di grande orgoglio per la città di Modica, luogo natale del funzionario.

Chi è il nuovo Questore di Ragusa

Nato a Modica il 31 maggio 1966, Salvatore Fazzino vanta una carriera lunga, articolata e caratterizzata da incarichi di alto rilievo. Laureato in Giurisprudenza nel 1990 e successivamente in Scienze della Pubblica Amministrazione nel 2009 presso l’Università degli Studi di Catania, entra in Polizia nel 1985 frequentando il 2° Corso Quadriennale dell’Istituto Superiore di Polizia.

La sua prima assegnazione è alla Questura di Siracusa, dove negli anni ricopre molteplici incarichi operativi e gestionali:

– dirigente del Commissariato di Ortigia,

– funzionario della Squadra Mobile,

– funzionario dell’Ufficio di Gabinetto,

– dirigente dell’Ufficio Volanti,

– Capo di Gabinetto.

Nel 2009, con la promozione a Primo Dirigente, viene assegnato alla Questura di Trapani come dirigente della Polizia Amministrativa, dopo aver frequentato il 25° corso di formazione.

Nel 2012 guida il Commissariato di Acireale e nel 2016 diventa Capo di Gabinetto della Questura di Catania, uno degli incarichi più delicati nell’articolazione provinciale della Polizia di Stato. La sua competenza e affidabilità lo portano nel 2018 alla nomina di Vicario del Questore di Catania.

Il 12 ottobre 2023 ottiene la prestigiosa qualifica di Dirigente Superiore e dal 1° marzo 2024 è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Questore di Enna. Oggi è chiamato a guidare la Questura di Ragusa, portando con sé esperienza, equilibrio istituzionale e una lunga storia professionale costruita sul territorio siciliano.

Il saluto del Sindaco di Modica

Alla notizia della nomina, il Sindaco di Modica Maria Monisteri Caschetto ha espresso pubblicamente soddisfazione e orgoglio per il riconoscimento assegnato a un concittadino:

“Ho appreso la nomina del nuovo Questore di Ragusa e manifesto tutta la mia soddisfazione nel sapere che si tratta di un nostro concittadino: il dottor Salvatore Fazzino. Una carriera importante la Sua – afferma il Sindaco – che certifica tutte le qualità di uomo di legge e che palesa una vocazione costante in esempi di legalità e un non comune senso del dovere.

È motivo di grande orgoglio come Sindaco di Modica sapere della prestigiosa nomina di un nostro concittadino al vertice della Questura di Ragusa, dove sono sicura continuerà sul solco che ha già tracciato nella sua carriera e che ne ha fatto uno dei dirigenti di vertice di maggiore pregio della Polizia di Stato.”

La prima cittadina ha inoltre rivolto un pensiero al questore uscente, Marco Giambra, che lascia Ragusa dopo un periodo di collaborazione proficua con gli enti locali:

“Colgo l’occasione per salutare il dottor Marco Giambra, con cui ho collaborato con piacere. Ha mostrato sempre interesse e attenzione per la nostra città e gli auguro il meglio nel prosieguo della sua carriera.”

