Salto di qualità per l’alloggio destinato ai portatori di handicap a Modica. Si rinnova il sistema energetico

Lavori che rientrano nel programma di Agenda Urbana e che sono destinati ad ottenere il tanto atteso efficientamento energetico nella Comunità alloggio per portatori di handicap sita in via Sacro Cuore a Modica. Ad eseguire i lavori in progetto, finanziato per circa 370mila euro, sarà la ditta EL.MI.AN Costruzioni srl alla quale oggi a palazzo San Domenico sono stati consegnati i lavori per l’importo contrattuale di 212.331 euro dopo il ribasso in gara del 22 per cento. L’opera, ultimata, dovrà essere consegnata al Comune entro la prima settimana di dicembre.

L’alloggio per portatori di disabilità rappresenta un salto di qualità nell’ambito dei servizi dati alle persone in stato di bisogno.

“L’obiettivo è terminare i lavori entro la prima settimana di dicembre, secondo il cronoprogramma previsto. Da qui la scelta di non lesinare un giorno di lavoro, non perdendo così tempo prezioso per realizzare quelle che sono opere di enorme interesse per Modica” – sono le parole del sindaco Maria Monisteri. Ad essa fa da eco l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Drago. “Non abbiamo interrotto la nostra attività amministrativa nemmeno in questi giorni di metà agosto – afferma l’amministratore – ciò per dare spinta e impulso alla volontà che è quella di dotare Modica di una struttura dal valore sociale fondamentale. Come assessore, insieme a tutto l’ufficio tecnico, stiamo trattando con priorità massima i progetti avviati. I lavori, riguardano l’efficientamento energetico della struttura, per conseguire un notevole risparmio nella gestione dell’immobile”.

Gli interventi nell’immobile di via Sacro Cuore.

La riqualificazione energetica dell’edificio comprende l’isolamento delle pareti verticali e del solaio di copertura. Verranno sostituiti gli infissi, coibentando i cassonetti non isolati. Anche in questo immobile saranno istallati l’impianto solare termico per la produzione di acqua calda, valvole termostatiche sui corpi riscaldanti e l’impianto fotovoltaico. Infine, saranno sostituiti i corpi illuminanti con fari a tecnologia led. Un intervento migliorativo ma soprattutto riqualificante per un immobile destinato ad una comunità alloggio per persone con disabilità. Quanto di più necessario in città.