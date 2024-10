Salita dei Monti Iblei: anche la polizia di Stato ha partecipato con la storica “Alfa Romeo Sprint 2000”

Il 12 e 13 ottobre 2024, Chiaramonte Gulfi ha ospitato la “67^ Salita dei Monti Iblei”, una delle competizioni automobilistiche più prestigiose della Sicilia. Questa gara, che si svolge annualmente dal 1951, ha visto la partecipazione di numerosi piloti provenienti da tutta Italia e dall’estero, attratti dalle caratteristiche tecniche del tracciato, tra i più spettacolari nel panorama automobilistico italiano. La competizione, parte delle serie cadette e regionali, ha creato un’atmosfera di forte agonismo e grande partecipazione.

Un elemento di grande interesse per il pubblico e gli appassionati è stata la sfilata, in apertura della competizione, della storica “Alfa Romeo Sprinto 2000” della Polizia di Stato. Quest’auto, prodotta in soli 700 esemplari tra il 1960 e il 1962, fu utilizzata dalla Polizia nei servizi di pronto intervento. La sua presenza alla “Salita dei Monti Iblei” è stata resa possibile grazie all’invito del sindaco di Chiaramonte Gulfi e alla collaborazione del Questore di Ragusa, che ha ottenuto la cessione temporanea dell’auto dal museo delle auto storiche di Roma.

L’Alfa Romeo Sprinto 2000 ha rappresentato, durante l’evento, un simbolo dell’evoluzione dei mezzi della Polizia di Stato, unendo storia e innovazione in un contesto di competizione sportiva apprezzato da piloti e pubblico.

