Saldi invernali: folla e corsa agli acquisti a Ragusa e in Sicilia, ma occhio ai falsi sconti

L’inizio dei saldi invernali, atteso da molti come un’occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba o acquistare prodotti desiderati a prezzi ridotti, ha generato un vero e proprio assalto ai negozi e ai centri commerciali a Ragusa, come nel resto della Sicilia.

Centri commerciali presi d’assalto

Già sabato e oggi, al centro commerciale Le Masserie di Ragusa, è stato quasi impossibile accedere in auto: i parcheggi erano pieni, e si sono formate lunghe code sulle rampe di accesso alla struttura. Stessa scena al centro commerciale Ibleo e nei grandi magazzini della città, dove la folla ha affollato corsie e negozi alla ricerca dell’affare perfetto.

Questo “fenomeno” si ripete ogni anno, alimentato dalla speranza di approfittare degli sconti di fine stagione per ottenere prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi. La frenesia degli acquisti riflette non solo la voglia di risparmio, ma anche una dinamica sociale: i saldi rappresentano un evento di aggregazione e un’occasione per concedersi piccoli lussi, specie dopo le festività.

Occhio alle trappole: i consigli del Codacons

Non tutto ciò che luccica è oro, avverte Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons, che segnala il rischio di “fake news” e credenze errate sui saldi, spesso sfruttate da operatori poco onesti per confondere i consumatori.

Tanasi ha diffuso una guida pratica per evitare fregature e fare acquisti in sicurezza:

Resi e cambi: Anche durante i saldi, i commercianti sono obbligati a sostituire gli articoli difettosi o, se il cambio non è possibile, a rimborsare il denaro, non a fornire un buono. Garanzia sui prodotti: I prodotti in saldo godono della garanzia legale di due anni. Trasparenza sui prezzi: Ogni articolo in saldo deve riportare il prezzo originale (il più basso nei 30 giorni precedenti), il prezzo scontato e la percentuale di sconto applicata. Pagamenti elettronici: I commercianti devono accettare pagamenti con carte, per qualsiasi importo. Sconti “sensazionali”: Diffidare di sconti superiori al 60%, che potrebbero nascondere prezzi originari gonfiati. Prova dei capi: I consumatori possono provare i capi, salvo diversa indicazione del commerciante.

Il decalogo per difendersi

Tanasi consiglia ai consumatori di conservare con cura lo scontrino, meglio se fotocopiato, poiché la stampa termica tende a sbiadire con il tempo. Inoltre, è fondamentale leggere con attenzione le etichette, verificare la separazione tra merce scontata e non scontata, e diffidare dei commercianti che rifiutano resi o pagamenti elettronici.

Un’occasione di risparmio, ma con consapevolezza

I saldi rappresentano un’opportunità per acquistare a prezzi convenienti, ma è importante affrontarli con consapevolezza. La chiave è informarsi, prestare attenzione alle regole e non lasciarsi ingannare da offerte troppo allettanti per essere vere.

