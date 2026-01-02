Saldi al via, l’allarme Codacons: “Attenzione alle fregature”. Il decalogo per acquisti sicuri

Domani partono ufficialmente i saldi di fine stagione e, come ogni anno, milioni di consumatori si preparano a cacciare l’affare giusto. Ma dietro sconti allettanti e vetrine tappezzate di percentuali, possono nascondersi pratiche commerciali scorrette. A lanciare l’allarme è il Codacons, che invita cittadini e famiglie alla massima prudenza.

A richiamare l’attenzione è Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons, che presenta il tradizionale decalogo anti-fregature, uno strumento pratico per difendersi da raggiri e abusi durante il periodo degli sconti.

“I saldi devono rappresentare una reale occasione di risparmio e non una trappola per i consumatori – afferma Tanasi –. Conoscere i propri diritti, confrontare i prezzi e pretendere trasparenza è fondamentale per evitare abusi e scorrettezze”.

Saldi, tra occasioni e rischi

Secondo il Codacons, non tutti gli sconti sono autentici. Tra i comportamenti più diffusi figurano prezzi gonfiati prima dei saldi, merce non di fine stagione, indicazioni poco chiare sui cartellini e resistenze ingiustificate alla sostituzione dei prodotti difettosi.

Per questo l’associazione dei consumatori invita a non lasciarsi guidare dall’impulso, ma a fare acquisti consapevoli, verificando attentamente qualità, provenienza e reale convenienza delle offerte.

Il decalogo Codacons per acquisti sicuri durante i saldi

Conservate sempre lo scontrino

In caso di prodotto difettoso, il negoziante è obbligato alla sostituzione o al rimborso, anche per merce in saldo. Il difetto può essere denunciato entro due mesi dalla scoperta. Le vendite devono essere realmente di fine stagione

Diffidate dei negozi che si riforniscono massicciamente proprio all’inizio dei saldi con merce “nuova”. Confrontate i prezzi

Annotare i prezzi prima dei saldi consente di verificare se lo sconto è reale. Acquistate con criterio

Controllate le etichette di composizione e ricordate che un prezzo elevato non garantisce qualità. Attenzione agli sconti eccessivi

Ribassi superiori al 50% possono nascondere prodotti non nuovi o di qualità inferiore. Preferite negozi di fiducia

Acquistare prodotti di cui si conosce il valore aiuta a valutare la reale convenienza. Cartellini chiari e completi

Devono indicare prezzo originario, prezzo scontato, percentuale di riduzione e il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti. Prova dei capi

Non è obbligatoria, ma è consigliabile diffidare dei capi che non possono essere provati. Pagamenti elettronici obbligatori

Anche durante i saldi i commercianti devono accettare carte e bancomat senza costi aggiuntivi. Segnalate le irregolarità

In caso di sospette fregature è possibile contattare il Codacons via email a sportellocodacons@gmail.com, via WhatsApp al 371 5201706 o richiedere l’intervento della Polizia Municipale.

© Riproduzione riservata