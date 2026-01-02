Tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno, i pronti soccorso della provincia di Ragusa hanno vissuto giorni di fortissima criticità, trasformandosi in luoghi di attesa infinita, esasperazione e crescente tensione. Tra San Silvestro e Capodanno, l’aumento degli accessi, la carenza di personale sanitario e la sospensione dell’attività dei medici di famiglia hanno […]
Saldi al via, l’allarme Codacons: “Attenzione alle fregature”. Il decalogo per acquisti sicuri
02 Gen 2026 11:11
Domani partono ufficialmente i saldi di fine stagione e, come ogni anno, milioni di consumatori si preparano a cacciare l’affare giusto. Ma dietro sconti allettanti e vetrine tappezzate di percentuali, possono nascondersi pratiche commerciali scorrette. A lanciare l’allarme è il Codacons, che invita cittadini e famiglie alla massima prudenza.
A richiamare l’attenzione è Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons, che presenta il tradizionale decalogo anti-fregature, uno strumento pratico per difendersi da raggiri e abusi durante il periodo degli sconti.
“I saldi devono rappresentare una reale occasione di risparmio e non una trappola per i consumatori – afferma Tanasi –. Conoscere i propri diritti, confrontare i prezzi e pretendere trasparenza è fondamentale per evitare abusi e scorrettezze”.
Saldi, tra occasioni e rischi
Secondo il Codacons, non tutti gli sconti sono autentici. Tra i comportamenti più diffusi figurano prezzi gonfiati prima dei saldi, merce non di fine stagione, indicazioni poco chiare sui cartellini e resistenze ingiustificate alla sostituzione dei prodotti difettosi.
Per questo l’associazione dei consumatori invita a non lasciarsi guidare dall’impulso, ma a fare acquisti consapevoli, verificando attentamente qualità, provenienza e reale convenienza delle offerte.
Il decalogo Codacons per acquisti sicuri durante i saldi
- Conservate sempre lo scontrino
In caso di prodotto difettoso, il negoziante è obbligato alla sostituzione o al rimborso, anche per merce in saldo. Il difetto può essere denunciato entro due mesi dalla scoperta.
- Le vendite devono essere realmente di fine stagione
Diffidate dei negozi che si riforniscono massicciamente proprio all’inizio dei saldi con merce “nuova”.
- Confrontate i prezzi
Annotare i prezzi prima dei saldi consente di verificare se lo sconto è reale.
- Acquistate con criterio
Controllate le etichette di composizione e ricordate che un prezzo elevato non garantisce qualità.
- Attenzione agli sconti eccessivi
Ribassi superiori al 50% possono nascondere prodotti non nuovi o di qualità inferiore.
- Preferite negozi di fiducia
Acquistare prodotti di cui si conosce il valore aiuta a valutare la reale convenienza.
- Cartellini chiari e completi
Devono indicare prezzo originario, prezzo scontato, percentuale di riduzione e il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti.
- Prova dei capi
Non è obbligatoria, ma è consigliabile diffidare dei capi che non possono essere provati.
- Pagamenti elettronici obbligatori
Anche durante i saldi i commercianti devono accettare carte e bancomat senza costi aggiuntivi.
- Segnalate le irregolarità
In caso di sospette fregature è possibile contattare il Codacons via email a sportellocodacons@gmail.com, via WhatsApp al 371 5201706 o richiedere l’intervento della Polizia Municipale.
