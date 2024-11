Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, ovvero il Duo Maclè, ospiti di Melodica con il concerto “Anniversari… in Musica”

La 30ª edizione di “Melodica – La Musica dell’Anima” prosegue il suo percorso musicale a Ragusa con un nuovo concerto che si terrà sabato 16 novembre alle ore 20:30 presso l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale (via G. Matteotti, 61). Protagoniste della serata saranno le pianiste Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi del Duo Maclé, che proporranno il concerto intitolato “Anniversari in… musica”. L’evento rende omaggio a compositori di grande rilievo, i cui anniversari ricorrono nel 2024, e celebra l’evoluzione della musica tra Ottocento e Novecento attraverso un viaggio sonoro tra Francia, Boemia, Italia e Germania.

La direttrice artistica Diana Nocchiero spiega che questo concerto non è solo un tributo ai grandi compositori, ma anche una riflessione sulla creatività e la connessione tra culture ed epoche diverse. Il pubblico avrà l’occasione di immergersi in un programma variegato e coinvolgente, che esplora le sfumature di tradizioni musicali lontane.

Il nome “Maclé”, derivato dalla gemmologia, riflette la poliedricità del duo: due pianiste con stili distinti, unite in una sola visione interpretativa. Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi si sono formate con Marcella Crudeli e vantano un ampio repertorio che spazia dal classico alle ricerche stilistiche contemporanee. Con esibizioni internazionali a Madrid, Bordeaux, Sofia, New York e altre città, il Duo Maclé è noto anche per la collaborazione in progetti di promozione della musica contemporanea.

La campagna abbonamenti per la stagione è ancora aperta. La rassegna gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 366 9790999 e 349 2993208, inviare un’email a associazione.melodica@gmail.com, oppure visitare il sito ufficiale www.melodicaweb.it.

© Riproduzione riservata