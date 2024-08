Sabbie di Sicilia: Pro Ragusa, nel maschile, e Virtus Marsala, nel femminile, conquistano il titolo regionale

La prima edizione di “Sabbie di Sicilia” si è conclusa con successo a Marina di Ragusa, assegnando i titoli regionali di Serie B di beach soccer. L’evento, organizzato dalla Lnd Sicilia in collaborazione con l’associazione I Soci, ha raggiunto l’obiettivo di promuovere questo sport sulle spiagge siciliane, con il coinvolgimento delle località di Torre Faro, San Vito Lo Capo, Marina di Modica e Marina di Ragusa, che hanno visto una grande partecipazione di pubblico e il sostegno delle istituzioni locali.

Nel torneo maschile, la Pro Ragusa ha trionfato, sconfiggendo lo Sporting Alcamo con un netto 5-1. Daniele Arena, della Pro Ragusa, è stato nominato miglior giocatore del torneo. Il terzo posto è stato conquistato dal Cartia Plant Scicli, che ha battuto il Taormina Soccer School per 5-4.

Nel torneo femminile, la Virtus Marsala ha ottenuto la vittoria battendo l’Unime per 4-2, mentre l’Asd Scicli ha superato il Vittoria per 2-1, conquistando il terzo posto. Teresa Matranga della Virtus Marsala è stata premiata come miglior giocatrice.

Le premiazioni sono state un momento di grande rilevanza, con la partecipazione delle autorità locali e sportive, tra cui il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, il presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana, e vari rappresentanti del beach soccer regionale e nazionale.

Il presidente Sandro Morgana ha elogiato l’organizzazione dell’evento e ha sottolineato l’importanza di portare il beach soccer sulle spiagge siciliane, promuovendo al contempo le bellezze della regione. Fabio Nicosia, presidente de I Soci, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, considerandolo un punto di partenza per future edizioni.

Anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha sottolineato l’importanza dello sport come mezzo di aggregazione sociale e attrattiva turistica, evidenziando come Marina di Ragusa si stia affermando sempre più come epicentro dello sport estivo siciliano. L’assessore allo sport Simone Digrandi ha ribadito l’impegno del Comune nel valorizzare le potenzialità della Marina, ospitando una varietà di eventi sportivi che spaziano dal beach rugby al beach volley e beach handball.

“Sabbie di Sicilia” si è rivelato un evento di grande richiamo e spettacolarità, confermando la validità del progetto e aprendo la strada a future edizioni ancora più ambiziose.

