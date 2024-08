Sabato prossimo i funerali di Rosario Pace. Disposta l’autopsia

Si svolgeranno sabato mattina alle 11 nella Basilica di Maria SS. Annunziata a Comiso i funerali di Rosario Pace, il giovane cameriere morto nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale Comiso Santa Croce Camerina. Il giovane, dopo aver finito il turno di lavoro nell’agriturismo dove lavorava, si stava dirigendo verso la zona mare, probabilmente progettando di trascorrere qualche ora con gli amici, come avviene soprattutto nelle sere d’estate.

L’incidente

L’incidente si è verificato a pochi chilometri da Comiso, in un rettilineo veloce che già in passato ha fatto registrare delle vittime. Il giovane, che era al volante di una Renault Modus, si è scontrato, per cause ancora da accertare, con una Renault Clio che viaggiava in direzione opposta, in direzione di Comiso. Lo scontro, violentissimo e frontale, ha distrutto i veicoli, ridotti a cumuli di lamiere. Per Rosario Pace non c’è stato nulla da fare; il conducente della Clio, un trentanovenne di Comiso, tirato fuori dall’auto grazie all’ausilio dei vigili del fuoco, è stato portato in ospedale a Vittoria e sottoposto ad intervento chirurgico. Poi, nella giornata di ieri, è stato trasferito all’Ismett di Palermo, un centro capace di affrontare al meglio la difficile situazione dell’uomo.

Il magistrato titolare delle indagini, Martina Dall’Amico, ha disposto l’autopsia sul corpo di Rosario Pace che verrà eseguita il 22 agosto. Subito dopo, la salma verrà riconsegnata ai familiari. La camera ardente sarà allestita nella casa di via Caravaggio. Poi è previsto un corteo a piedi fino alla basilica dell’Annunziata.

Tanti giovani e amici attendono di poter dare l’ultimo saluto a Rosario, un giovane sempre sorridente e disponibile, amato da tutti. Dava il meglio di sè nel suo luogo di lavoro ed era stimato dai titolari e dai clienti. Si stringeranno tutti attorno a lui e ai familiari, i genitori e il fratello, per un momento di preghiera e per il rito funebre, che sarà celebrato dal parroco, don Gino Alessi.

