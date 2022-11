Sabato arriva l’Aretusa, la KeyJey Ragusa alla ricerca della prima vittoria stagionale

Alla ricerca dei primi due punti della stagione. Per il morale e per cominciare a fare un po’ di classifica. E’ il leit motiv della sesta giornata di andata del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano per la KeyJey Ragusa che sabato, a partire dalle 19, in casa, dovrà vedersela con la Pallamano Aretusa. Una formazione, quest’ultima, giovane, che il sette ibleo allenato da Adam Klimek conosce benissimo per averla affrontata in amichevole e che risulta formata da elementi che riescono a giocare in maniera veloce e che, per di più, sono cresciuti assieme, agonisticamente parlando, ragion per cui si conoscono benissimo. Quindi, un avversario da prendere comunque con le molle.

Tra l’altro, la Pallamano Aretusa ha pure conquistato un punto in classifica, frutto del pareggio casalingo con Mascalucia. “Ci attende una partita importante – affermano dalla KeyJey – perché non ne possiamo più di vedere questi zero punti in classifica. Non ce li meritiamo affatto per l’impegno che, comunque, i ragazzi hanno profuso nella fase della preparazione. Lotteremo per conquistare l’intera posta in palio e ci sono le condizioni per fare in modo che, finalmente, si possa registrare una vittoria dopo quattro battute d’arresto consecutive. Ci adopereremo per dare il massimo e per far sì che le risposte non manchino anche rispetto all’affetto che, come sempre, i tifosi, in casa, ci faranno sentire”.