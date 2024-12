Energia e telecomunicazioni. Nasce la prima sede provinciale Assium a Comiso

Il panorama italiano dell’energia e delle telecomunicazioni si prepara a vivere epoca una rivoluzione. Con l’approvazione della legge proposta dal Ministro Carmen Letizia Giorgianni, nasce la figura del Responsabile di Utility, un consulente altamente qualificato destinato a diventare un punto di riferimento imprescindibile per famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni.

Chi è l’Utility Manager?

L’Utility Manager non è un semplice esperto, ma un professionista con competenze avanzate in grado di interpretare normative complesse, analizzare e confrontare offerte sul mercato e guidare i consumatori verso scelte consapevoli e vantaggiose.

Questa figura rappresenta una tutela per i consumatori in un settore complesso e spesso frammentato. Attraverso il supporto di un Utility Manager, i cittadini avranno finalmente strumenti efficaci per orientarsi nel mercato e ottimizzare costi e consumi.

La Sicilia al centro del cambiamento

Biagio Dimartino e Sandro Iabichella saranno i responsabili per la Sicilia orientale di ASSIUM, nelle province di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa. Nello specifico, Biagio Dimartino, figura di spicco nel settore utility a livello nazionale, guiderà la sede provinciale di Comiso in via Giovanni Pascoli.

Una svolta per i consumatori

“La nascita dell’Utility Manager è un’ svolta storica per il settore e una conquista per i consumatori”, ha detto Biagio Dimartino. “Non si tratta di semplici venditori,” aggiunge Dimartino, “ma di professionisti capaci di offrire soluzioni su misura e supporto continuativo, elevando gli standard di qualità in un settore cruciale per l’economia e il benessere delle persone.”

Ragusa come punto di riferimento

Grazie alla nuova legge e alla sede di ASSIUM, Ragusa diventerà un importante polo di riferimento per il settore utility, una delle prime province siciliane a vantare una struttura organizzativa e professionisti dedicati.

