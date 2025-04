Concorsi interni al Comune di Scicli: 9 dipendenti firmano il nuovo contratto

Servizi più efficienti con una nuova riorganizzazione della macchina burocratica dopo la conclusione dell’iter che ha portato all’assegnazione delle posizioni verticali all’interno del Comune di Scicli. L’edilizia, uno dei settori strategici dell’economia del territorio, potrebbe essere uno dei settori a trarne beneficio, vista la carenza di personale lamentata da tecnici e maestranze; nuove unità, grazie anche alle progressioni verticali, potranno dare ossigeno agli uffici, e rendere i servizi più efficienti. Stamattina la firma del nuovo contratto per nove dipendenti alcuni dei quali attendevano da quasi trent’anni l’attivazione delle procedure concorsuali interne. Alla corsa per l’ottenimento del salto di categoria hanno partecipato trenta dipendenti; di questi alcuni non hanno concluso l’iter ma altri hanno affrontato la fase degli esami che ha loro permesso di qualificare l’attività svolta nell’ente. Un passaggio dalla categoria C alla categoria D che porterà a movimenti interni; a giorni potrebbero già arrivare le nuove disposizioni di servizio. Nove le unità di personale che stamane nella stanza del sindaco Mario Marino hanno firmato il nuovo contratto di lavoro alla presenza del dirigente del settore Personale ed Affari generali, Maria Sgarlata.

A beneficiare di questo riconoscimento concorsuale saranno il settore tecnico e la Polizia locale ma anche quello amministrativo: dai compiti di istruttori amministrativi, istruttori contabili, istruttori tecnici ed ispettori di Polizia Locale si aprono le porte verso la qualifica di capi servizio con una nuova riorganizzazione del parco dipendenti di categoria di D. “Con le progressioni verticali è stato raggiunto un bel traguardo – commenta Alfio Gennaro referente della segreteria generale della Funzione pubblica della Cisl – sono lavoratori cui è stato riconosciuto il ruolo che hanno avuto nella macchina burocratica e che hanno seguito l’iter concorsuale con serenità ed impegno. A loro va l’augurio di buon lavoro”. Da un lato le nuove motivazioni per il personale che ha atteso le procedure concorsuali interne per anni, anche per i paletti imposti dalla legislazione sia in termini di assunzioni e sia di progressioni verticali e orizzontali; dall’altro, ed è quanto riguarda la collettività, la qualificazione e il miglioramento dei servizi in alcuni settori, come quelli citati, particolarmente sensibili nella gestione della cosa pubblica.

