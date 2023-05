Sabato 13 maggio a Ragusa torna l’Oral Cancer Day per la prevenzione dei tumori del cavo orale

Sabato 13 maggio nelle piazze italiane torna l’Oral Cancer Day, una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei tumori del cavo orale promossa dalla Fondazione Andi Onlus (Associazione nazionale dentisti Italiani), in collaborazione con altre associazioni e organizzazioni sanitarie.

Tra le oltre trenta piazze che ospiteranno gli stand informativi della 17esima edizione dell’Oral Cancer Day c’è, quest’anno, piazza San Giovanni a Ragusa, dove i dentisti volontari della sezione provinciale dell’Andi saranno presenti con un gazebo sabato 13 dalle ore 9 alle 13,45 per sensibilizzare i cittadini sui fattori di rischio del cancro del cavo orale, sui modi per prevenirlo e sui programmi di screening.

TUMORI DEL CAVO ORALE, UNA MALATTIA CHE PUO’ ESSERE DIAGNOSTICATA IN TEMPO

Ogni anno sono diagnosticati oltre 9.000 nuovi casi di tumori del cavo orale, con un’incidenza di 7 casi ogni 100.000 abitanti. In molti casi la diagnosi giunge tardi, in fase già avanzata, quando le possibilità di trattamento sono minori e più invasive, con conseguenze negative sulla qualità di vita e sulla sopravvivenza stessa dei pazienti. Ecco perché la prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per contrastare questa malattia.

La campagna della Fondazione Andi consentirà ai cittadini di prenotare una visita gratuita negli studi dentistici aderenti dal 15 maggio al 16 giugno.

Per prenotare una visita gratuita, basta recarsi sabato 13 maggio nel gazebo allestito in piazza e chiedere dello studio dentistico più vicino, oppure andare sul sito https://www.oralcancerday.it/cerca-lo-studio-piu-vicino-a-te/ o telefonare al numero verde 800 058 444.