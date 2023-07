Ryanair fugge da Comiso ma a Catania potenzia. Con la Sac è stata una sceneggiata?

Ryanair ha annunciato il suo più grande operativo di sempre da/per Catania per l’inverno 2023, con 34 rotte incluse e 6 nuove destinazioni.

Ecco i nuovi voli da Catania

L’operativo record di Ryanair vedrà un nuovo aeromobile della compagnia basato all’aeroporto di Catania, per un ulteriore investimento di $ 100 milioni e 30 nuovi posti di lavoro altamente retribuiti per piloti e personale di cabina. Questo inverno, Ryanair opererà oltre 550 voli settimanali da/per l’aeroporto di Catania, aumentando sia il turismo in arrivo che i posti di lavoro, offrendo al contempo ai siciliani la scelta più ampia e le tariffe più basse.

Per celebrare il più grande operativo invernale di sempre di Ryanair a Catania, la compagnia ha lanciato una promozione speciali per i clienti/visitatori che desiderano prenotare una delle 6 nuove entusiasmanti rotte di Ryanair Winter ’23 da/per l’aeroporto di Catania, con tariffe a partire da soli € 29,99 disponibili ora solo su Ryanair.com.

Le rotte indicate dal vettore aereo

Ray Kelliher, Direttore Sviluppo Rotte di Ryanair, ha dichiarato:

“In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa, Italia, Sicilia e a Catania, siamo lieti di annunciare il nostro più grande operativo invernale di sempre per Catania, con oltre 550 voli settimanali verso 34 destinazioni invernali, incluse 6 nuove rotte per Ancona, Bucarest, Parigi, Pescara, Praga, e Tirana, offrendo ai nostri clienti nella Sicilia orientale ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa.

Ma non avevano litigato?

Questo annuncio giunge a sorpresa, in considerazione della recente disputa tra Ryanair e SAC sull’aeroporto di Comiso, che ha portato alla cancellazione di tutte le tratte da e per quella località. Sembra che la rinnovata partnership a lungo termine tra Ryanair e SAC stia portando benefici solo all’aeroporto di Catania, gestito sempre da SAC. E’ strategia? E’ una scelta? La lite Ryanar-Sac è stata una sceneggiata?

L’annuncio del più grande operativo di sempre di Ryanair a Catania è una notizia positiva per il turismo e l’economia della Sicilia orientale. Tuttavia, le preoccupazioni sulla concentrazione di traffico aereo sull’aeroporto di Catania gestito da SAC devono essere prese in considerazione, poiché potrebbero avere conseguenze negative solo per Comiso.

La politica protesta

Ed intanto anche la deputata del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, interviene sulla vicenda. “Sac divorzia, e male, con Ryanair su Comiso, ma resta felicemente sposata con la compagnia irlandese invece su Catania, dove, addirittura, annuncia il più grande investimento di sempre per la prossima stagione invernale. Quel che andiamo dicendo, oramai da diversi mesi, se non anni, purtroppo, si sta avverando. La provincia babba, nel senso letterario reso famoso da Sciascia, in realtà significava ‘operosa e lontana dal crimine’, e invece – precisa la Campo – da altre parti l’aggettivo ha assunto un’accezione negativa. E, a quanto pare, anche Schifani, che fa parte di quella Sicilia convinta che Ragusa sia un territorio che resta muto e in silenzio di fronte ai soprusi, si sta sbagliando di grosso. A nostro parere, difatti, stiamo tutti assistendo allibiti ad un grande piano di Sac volto ad affossare definitivamente l’aeroporto di Comiso, complice quindi il presidente della Regione. Parallelamente, la politica che dialoga con i poteri forti della Sicilia sta anche cercando di affossare la nostra richiesta di istituire una Commissione di indagine, mentre la nostra richiesta di accesso agli atti inoltrata mesi fa è ancora negata con ostruzionismi irragionevoli. L’ad di Sac viene alla Cna a Ragusa a parlare della Ryanair, chiamandola compagnia pirata, e poi invece la stessa compagnia di gestione è la migliore e principale interlocutrice della compagnia irlandese su Catania. Ma non ci fermeremo e non molleremo di un centimetro, continuando a dire come stanno le cose. Qualcuno forse ha pensato di potere comprare questa parte di Sicilia e questa provincia ‘babba’. Ma non tutti hanno un prezzo, e noi abbiamo le mani libere per potere gridare contro questo scandalo e per ribadire ancora una volta che la concessione a Sac deve essere revocata”.