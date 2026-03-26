Ruspe e furti con “spaccata” ad Acate e Comiso: vertice in Prefettura, chiesta collaborazione dei cittadini

RAGUSA – I recenti episodi criminosi che hanno colpito Acate e Comiso finiscono al centro di un vertice in Prefettura. A presiedere la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stata il prefetto Tania Giallongo, che ha convocato le istituzioni e le forze del territorio per fare il punto su una serie di furti messi a segno con il metodo della cosiddetta “spaccata”.

Nel mirino dei malviventi, negli ultimi giorni, uno sportello ATM ad Acate e una gioielleria a Comiso, episodi che si inseriscono in un quadro più ampio, considerando che un caso analogo si era già verificato in precedenza anche a Giarratana.

Al tavolo, oltre alle Forze di Polizia impegnate nelle indagini — definite serrate e complesse — erano presenti i rappresentanti istituzionali del territorio: il presidente del Libero Consorzio Comunale, anche sindaco di Comiso, il vicesindaco di Ragusa, il sindaco di Acate e delegati del Comune di Giarratana. Presenti anche le associazioni di categoria, tra cui Confcommercio e Confesercenti.

L’incontro non si è limitato all’analisi dei fatti, ma ha posto l’accento su un tema ritenuto centrale: la necessità di rafforzare una sicurezza “partecipata”. Tradotto, significa affiancare all’attività delle forze dell’ordine una maggiore attenzione da parte dei cittadini. È stato infatti ribadito l’invito a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta o anomala.

I sindaci presenti hanno condiviso questa linea, impegnandosi a promuovere campagne di sensibilizzazione nei rispettivi territori, mentre le associazioni di categoria lavoreranno con commercianti e imprenditori per incentivare l’adozione di misure di difesa passiva, come sistemi di allarme e videosorveglianza più efficaci.

Dal vertice è emersa anche una novità sul fronte della prevenzione: la Prefettura ha annunciato la prossima sottoscrizione di un protocollo d’intesa con gli istituti bancari locali, sulla base dell’accordo nazionale tra ABI e Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Il documento, già condiviso con le Forze di Polizia, prevede una serie di misure specifiche per aumentare la sicurezza degli sportelli ATM e tutelare la clientela.

© Riproduzione riservata