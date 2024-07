rullo mosaico notizie in evidenza – L’eurodeputato Giuseppe Antoci a Ragusa. I 5stelle iblei: “Facciamo squadra per le istanze del territorio”

Ha toccato anche Ragusa, città dove alle scorse Europee Giuseppe Antoci è stato il candidato più votato, la serie di visite che il neo eurodeputato sta facendo, prima dell’insediamento a Bruxelles, previsto per domani. Nella sede di corso Vittorio Veneto, alla presenza della deputata regionale Stefania Campo, del coordinatore provinciale, Federico Piccitto, del Consigliere comunale Sergio Firrincieli e dei componenti del gruppo cittadino, Antoci ha ascoltato le istanze del territorio ed ha illustrato i primi passi del proprio lavoro che è già iniziato ben prima dell’insediamento, con l’impegno al contrasto della siccità, tema che sta facendo sentire i propri effetti in tutta la Sicilia senza risparmiare, purtroppo, la stessa provincia di Ragusa. “Ringraziamo Giuseppe – commentano all’unisono Campo, Piccitto e Firrincieli – con cui collaboreremo a stretto contatto per portare le nostre richieste a Bruxelles. C’è bisogno di buona politica a tutti i livelli e siamo convinti che saprà portare in Europa le istanze più incisive e importanti per la nostra economia e per un ambiente che è in continua evoluzione e che ha bisogno di interventi urgenti. Da parte nostra, quindi, tutto il nostro sostegno e la nostra collaborazione, nella convinzione che con il lavoro di squadra si possono raggiungere obiettivi di un certo tipo”.



© Riproduzione riservata