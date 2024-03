Rubavano di tutto nelle aziende agricole: arrestata banda di stranieri, tra cui un minore

Una banda di stranieri è stata arrestata dai carabinieri e dalla polizia di Vittoria. In tutto, 5 persone, di età compresa fra i 16 e 44 anni, domiciliati a Vittoria, accusati rei reati di furto aggravato, ricettazione e detenzione illegale di armi comuni da sparo.

L’operazione è stata condotta all’alba di martedì 19 aprile. Sono state eseguite numerose perquisizioni e sono state ritrovate, nelle abitazioni di loro pertinenza, 200 bidoni di fitofarmaci e vari attrezzi utili per la coltivazione. Seconod le risultanze, sarebbero frutto di 8 furti commessi tra novembre 2021 e aprile 2022 ad Acate, Vittoria e Granieri, inaziende agricole locali. Inoltre, gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri hanno trovato anche armi illegalmente detenute: in particolare, un fucile marca browning cal.12, 47 cartucce cal.12, oggetto di furto denunciato nel 2017 e utilizzato dalla “banda” per compiere le azioni di questo tipo.

Per colpire la banda, gli investigatori hanno visionato i sistemi di videorveglianza delle aziende agricole

I 5, tra cui un minorenne, sono stati portati presso la Casa Circondariale di Ragusa e il minore al centro di prima accoglienza di Catania, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

