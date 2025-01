Rubata la targa dedicata al questore Giovanni Palatucci che salvò migliaia di ebrei

Rubata la targa di bronzo dedicata al questore di Trieste Giovanni Palatucci. La targa, da qualche anno, si trovava sul cippo memoriale realizzato qualche anno fa in piazza Vittoria Colonna, nei pressi del municipio.

Le immagini delle telecamere di video sorveglianza riprendono due giovani, probabilmente poco più che adolescenti che, intorno alle 2,20 del mattino, svellono la targa. Si sente il rumore di un botto e non è escluso che un petardo sia stato fatto esplodere per rimuovere la targa. Si vedono poi i due giovani allontanarsi in direzione di via Calatafimi, muovendosi in modo disordinato.

Le immagini sono state visionate dalle forze dell’ordine e potrebbero permettere di individuare gli autori del gesto vandalico. Non è escluso che si tratti di ragazzi di origine straniera.

Con tutta probabilità non c’è nessuna correlazione con la vicenda personale e storica di Palatucci, che salvò migliaia di ebrei nel periodo in cui operò come poliziotto e poi come questore a Trieste. Morì nel campo di concentramento di Dachau. Potrebbe trattarsi di un atto vandalico fine a se stesso.

