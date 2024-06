Ruba energia elettrica e danneggia anche i contatori: arrestata coppia a Modica Alta

Una coppia di giovani residenti a Modica Alta è stata arrestata dalla polizia per furto di energia elettrica e danneggiamento di due contatori dell’ENEL. L’episodio si è verificato la scorsa settimana. I due avevano la disponibilità di due appartamenti nello stesso immobile con ingressi separati, avevano manomesso il contatore della loro abitazione, collegandosi illegalmente a un secondo contatore anch’esso alterato. Questo secondo contatore forniva indebitamente corrente elettrica per uso domestico, nonostante fosse disattivato da tempo.

L’intervento della polizia

Gli agenti della Volante, con l’ausilio di personale specializzato, hanno rilevato l’indebita erogazione di corrente elettrica e il danneggiamento dei due contatori che poteva comportare anche il rischio d’incendio. I contatori sono stati quindi rimossi per motivi di sicurezza.

I due giovani, un uomo di 31 anni e la sua compagna di 27 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati. In particolare, l’uomo era stato denunciato meno di due mesi fa per un furto ai danni di un Bar Tabacchi di Modica. La coppia è stata posta agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

