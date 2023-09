Rottamazione quater: a Vittoria il Consiglio istituisce una commissione d’indagine

Il consiglio comunale di Vittoria vara una commissione d’indagine per la quantificazione delle somme relative ai tributi non versati dai cittadini negli anni dal 2000 al 2015 che rientrano nella cosiddetta “Rottamazione quater”, approvata dal consiglio comunale nel luglio scorso.

Il consiglio a luglio si divise sulla modalità per la rottamazione e sulla possibilità di inserire, nello stralcio totale, anche i tributi fino al 2005. Alla fine questo inserimento venne approvato, nonostante la coalizione del sindaco Francesco Aiello e lo stesso sindaco dichiarassero che l’inserimento dello stralcio non fosse finanziariamente sostenibile per il bilancio comunale. Da qui la proposta di istituire una commissione d’indagine volita dall’opposizione a sostefno della propria tesi e che avrà l compito di verificare l’esatta quantificazione dei tributi non versati dei cittadini e che dovrebbero rientrare nelle entrate comunali future.

Fabio Prelati: “Scelta inutile e pretestuosa”

In aula, per la coalizione Aiello, il consigliere Fabio Prelati ha sostenuto che l’istituzione di una commissione d’indagine era inutile e pretestuosa. Al suo posto, si sarebbe potuta individuare una commissione di studio, o più semplicemente verificare con gli uffici l’esatta quantificazione delle somme.

La commissione d’indagine è stata approvata a maggioranza.

Il consiglio ha anche esaminato alcuni punti del regolamento comunale riguardanti le modalità di modifica dello statuto e dei regolamenti comunali.

La commissione sarà composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare e il presidente sarà individuato tra i componenti dei gruppi di minoranza. Per svolgere il suo compito potrà accedere agli atti ed effettuare audizioni e verifiche. Avrà durata di tre mesi e comunque si considererà sciolta con la presentazione della relazione al consiglio comunale.

Domani il GAL Pesca

Il consiglio comunale di Vittoria tornerà a riunirsi domani sera per l’approvazione del regolamento del GAL Pesca che vede la città di Vittoria in partnership con altri comuni.