Rosario Marangio nuovo preparatore atletico dell’Asd Ragusa Calcio

Il professor Rosario Marangio è il nuovo preparatore atletico dell’Asd Ragusa Calcio, partecipante al campionato di Serie D. Marangio vanta una vasta esperienza nel campo, essendo preparatore atletico Figc dal 2001 e con un lungo percorso nei rettangoli verdi del campionato Interregionale sin dagli anni ’90. Il suo curriculum comprende svariate esperienze accumulate in oltre 30 anni di carriera, che spaziano dai campionati di Serie C2, Serie D, Eccellenza e Promozione. In passato, ha già collaborato con il Ragusa per una stagione.

Il professor Marangio ha espresso la sua soddisfazione per essere tornato al Ragusa, sottolineando l’entusiasmo del gruppo, la motivazione dello staff e la serietà della società. Ha evidenziato la qualità umana dei giocatori presenti nella squadra e si è impegnato a mettere a disposizione la sua esperienza professionale. Ha dichiarato che lavorerà seguendo le indicazioni del mister Giovanni Ignoffo, cercando di apportare ulteriori miglioramenti. L’obiettivo è ben chiaro, e Marangio si propone di contribuire affinché la squadra possa raggiungerlo. Ha rilevato anche un forte spirito motivazionale nel gruppo, un elemento fondamentale per progredire e migliorare costantemente.