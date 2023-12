Roberto Alajmo presenta il suo ultimo libro a Scicli

L’autore Roberto Alajmo presenterà il suo ultimo libro intitolato “Abbecedario siciliano” a Scicli, in un evento organizzato dal Circolo Legambiente Scicli “Kiafura”. Si tratta di un libro che, nonostante la sua estensione di sole 175 pagine e il formato tascabile, rappresenta un concentrato dell’universo siciliano. Alajmo, attraverso questo trattato di antropologia, riesce a catturare l’essenza della Sicilia non solo attraverso le parole, ma soprattutto attraverso sottintesi, trame, rimandi e allegorie.

L’evento si terrà il 17 dicembre alle ore 18:00 presso il Movimento Brancati in Via Aleardi a Scicli. Durante questa presentazione, l’autore avrà l’opportunità di dialogare con Alessia Gambuzza, Elena Passalacqua e Francesca Pisani, offrendo così ai partecipanti un’occasione per conoscere più approfonditamente il contenuto e le tematiche trattate nel libro. Questa sarà anche un’occasione per condividere un aperitivo in compagnia dell’autore e degli ospiti, un momento di incontro e approfondimento sulla cultura e la tradizione siciliana.