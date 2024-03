Ritorna “Sposi in Love”, la wedding experience più glamour del Sud Italia: dal 3 al 6 novembre 2022

C’è un appuntamento che, ogni anno, realizza i sogni di quanti vogliono organizzare un matrimonio indimenticabile. Uno specchio reale su quelle che sono le prossime tendenze di stagione e i must-have dell’universo wedding. Ritorna a Catania, dal 3 al 6 novembre 2022, la wedding experience più glamour del Sud Italia, “Sposi in Love”. Dopo il successo della scorsa edizione, con quasi 6 mila visitatori, si punta sempre più in alto. Partendo proprio da una nuova location: il Centro Fieristico SiciliaFiera in Via Bologna 76, a Misterbianco.

Con 20.000 mq espositivi, 10 metri di altezza della struttura e 3.500 posti macchina gratuiti. Numeri importanti per un evento divenuto, alla sua undicesima edizione, la punta di diamante della filiera del wedding. Un quartiere fieristico a tutti gli effetti che ospiterà un calendario ricco di appuntamenti. Tra sfilate, presentazioni, cocktail ed eventi. In questa cornice, elegante e professionale, migliaia di futuri sposi potranno sentirsi più vicini al fatidico giorno del sì.

“Dopo il lungo stop e la lenta ripartenza di matrimoni e fiere a causa del covid, quest’anno l’obiettivo è quello di seguire il trend di rinascita – dichiara Alessandro Lanzafame, organizzatore di “Sposi in Love” – Tutto sta tornando alla normalità e anche il settore wedding è ripartito senza più freni. Siamo, quindi, pronti ad offrire ai nostri visitatori il panorama più completo e innovativo del settore bridal e ceremony. La nuova location, grazie agli ampi spazi, ci permetterà di ospitare più aziende e, di conseguenza, di raddoppiare le presenze della scorsa edizione”.

Grande importanza, all’interno di questa undicesima edizione, avranno le sfilate. Con una scenografia, dall’appeal internazionale in una cornice curata in ogni dettaglio, gli appuntamenti saranno quattro al giorno. In passerella le più grandi aziende del segmento Bridal, in sinergia con i brand internazionali più importanti. Dagli abiti da sposa agli accessori, fornendo un vero métissage di ispirazioni e contaminazioni artistiche.

“Sposi in Love”, quindi, si prepara per lasciare ancora una volta il segno nell’universo fieristico del Sud Italia, offrendo nuove visioni e tendenze e rivestendo un ruolo di primario punto d’incontro tra domanda e offerta del segmento bridal.

© Riproduzione riservata