Risparmio energetico. Nel palazzo municipale di Scicli si rifanno gli infissi risalenti agli anni Sessanta. I fondi dal PNRR

Piano terra e primo piano. Il Municipio non cambierà fisionomia ma certamente avrà un notevole beneficio per quanto riguarda il risparmio energetico. Aggiudicata la gara per la fornitura e messa in opera dei nuovi infissi nel palazzo municipale. Operazione di restyling, resasi possibile grazie ai fondi PNRR, che permetterà di ottenere un risparmio sui costi che l’ente locale affronta per l’energia elettrica. Porte e finestre che non venivamo né cambiati e né manutentati da oltre 50 anni.

Finanziamento dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per 260 mila euro destinato agli infissi.

“Il finanziamento complessivo è di 260 mila euro e l’appalto è stato aggiudicato. I nuovi infissi saranno in legno e in vetrocamera, avranno cioè vetri con taglio termico, al fine di ottenere l’efficientamento energetico del palazzo – spiega l’assessore alle manutenzioni della giunta Marino, Enzo Giannone – avremo grandi risparmi nelle spese riguardanti l’energia elettrica. Riduzioni sia per i mesi invernali che per quelli estivi. I condizionatori avranno un calo di consumo perchè il legno porterà ad un beneficio termico ed i vetri avranno un taglio termico con naturali minori consumi”.

Dal PNRR anche i fondi per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico della scuola primaria “Elio Vittorini” di via Medusa a Sampieri.

In questo edificio verrà eseguito un importantissimo intervento di messa in sicurezza compreso di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. Somme destinate 779 mila euro arrivati sempre dal PNRR. “L’edificio sarà sottoposto ad un radicale cambiamento e dai lavori sortirà una scuola moderna e funzionale – afferma l’assessore Giannone – due giorni fa il sindaco Mario Marino aveva parlato di priorità di interventi a beneficio della qualità della vita negli ambienti scolastici della città.