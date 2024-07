Risparmia con un click utilizzando il codice sconto Redcare dell’11% esclusivo di Discoup

I vantaggi di acquistare nel catalogo online di Redcare

Oggigiorno lo shopping online è sempre più amato e, anche per quel che riguarda l’acquisto di prodotti farmaceutici, fare un ordine dal proprio divano fa risparmiare tempo e denaro. È così che nasce Redcare: dal 2001 il marchio si occupa non solo di vendere medicinali, ma anche della salute dei suoi clienti nell’accezione più generale del termine.

Oltre 20 anni fa, in una farmacia locale di Colonia in Germania, un giovane farmacista ebbe l’idea innovativa di digitalizzare l’attività di famiglia. Fu un’idea strepitosa dato che da allora il marchio è divenuto leader in Europa nel settore della vendita dei prodotti farmaceutici online.

Redcare è oggi un sito affidabile, dove troverai tutto ciò che ti serve per la cura della persona, dai prodotti farmaceutici fino ad integratori e cosmetici. L’azienda tedesca consegna in tutta Europa e dispone di un servizio di alta qualità. Nel catalogo è facile reperire gli articoli di proprio interesse, grazie alla grafica semplice ed intuitiva e alla divisione dei prodotti in categorie.

Acquista su Redcare e scopri un mare di risparmio

La forza di Recare sono sicuramente i prezzi bassi e competitivi: acquistando dal sito potrai infatti sempre risparmiare fino al 75%. Naviga il catalogo online e scopri farmaci da banco, integratori, prodotti per la cura e il benessere della persona, cosmetici e molto altro. Troverai prodotti farmaceutici per adulti e per bambini, il tutto correlato da una descrizione dettagliata e da tutto ciò che ti servirà sapere prima di procedere all’acquisto.

Interessante nel sito è la categoria “Offerte”, all’interno della quale vengono raccolti tutti i prodotti proposti ad un prezzo speciale. Potrai filtrare gli articoli in base a formato, prezzo e categoria e potrai scegliere la fascia di prezzo da non superare. La sezione si divide poi in sottocategorie: sarai sicuramente tentato dai Set Risparmio e dalle Promozioni del Mese dove troverai svariati articoli scontati anche oltre il 50%. La scelta è vastissima e sono presenti anche prodotti particolari, come deodoranti anallergici, prodotti senza glutine e lattosio o creme vegane.

Redcare offre anche le promozioni Redpoint: più acquisti, più risparmi, collezionando punti che ti consentiranno di accedere ad ulteriori sconti su tutto il catalogo. Tuttavia, il modo migliore per risparmiare resta sempre quello di applicare dei coupon che garantiscono un risparmio extra. Continua la lettura e scopri ulteriori informazioni su come risparmiare utilizzando i codici sconto Redcare.

Ottieni uno sconto dell’11% con il codice esclusivo di Discoup

Se sei alla ricerca di buoni sconto per acquistare e risparmiare nel sito di Redcare, uno dei metodi migliori è affidarsi ai siti di codici sconto. In particolare, Discoup.com è una piattaforma online che raccoglie e verifica sconti e coupon di migliaia di store online e li mette a disposizione degli utenti in modo facile e gratuito. Nella pagina dedicata agli sconti Redcare potrai trovare tutti i codici sconto attualmente attivi nel sito: copia quello che più si adatta alle tue esigenze e applicalo a carrello per un risparmio extra.

Tra i tanti disponibili, troverai ad esempio il codice sconto esclusivo TIK110624IT con il quale otterrai uno sconto dell’11% valido su una spesa di almeno 69 euro e che non superi i 300 euro. Il codice è valido per l’acquisto di qualsiasi prodotto non soggetto a prescrizione medica, ad eccezione di alimenti per neonati e bambini come latte in polvere, omogeneizzati o tapioca. Ricorda inoltre che il codice è valido solo sul primo acquisto, non è cumulabile con altre offerte e potrà essere utilizzato solo fino al 30 giugno, data della sua scadenza.

Su Discoup.com sono disponibili anche altri codici sconto di cui puoi approfittare per acquistare nel catalogo online di Redcare. Il codice sconto NUOVO10, per esempio, ti dà diritto ad uno sconto del 10% su una spesa di almeno 49 euro. Si tratta di uno sconto applicabile solo sul primo acquisto per i nuovi clienti e che non ha data di scadenza. Anche il codice sconto APPIT10 ti garantisce uno sconto del 10% e non ha data di scadenza: potrai utilizzarlo solo acquistando dall’APP di Redcare, disponibile su App Store o Google Play e quindi scaricabile su qualsiasi dispositivo.

Con l’iscrizione alla newsletter avrai inoltre diritto ad un codice sconto di 5 euro valido su una spesa di almeno 60 euro. Riceverai il tuo buono sconto personale via mail dopo esserti registrato al sito e sarà valido solo su farmaci per cui non è necessaria la prescrizione medica. Infine, potrai ricevere un codice sconto del 5% se scriverai una recensione su un qualsiasi prodotto acquistato nel sito. Anche in questo caso, il coupon non sarà valido sui prodotti per cui si richiede la prescrizione medica e la spesa minima richiesta è di 25 euro.

Più acquisti più risparmi con il programma fedeltà RedPoints

Oltre a offerte e codici sconto sempre disponibili, Redcare offre anche il programma fedeltà RedPoints con il quale è possibile accumulare punti e convertirli poi in sconti e vantaggi.

Ecco qui spiegato come funziona. Iscriviti gratuitamente al programma RedPoints dal sito web, premendo il tasto “Iscriviti ora” presente alla pagina dedicata. Ti basterà inserire il tuo indirizzo email e una password per creare le tue credenziali. In pochi minuti entrerai a far parte della membership di Redcare e ad ogni acquisto online accumulerai punti che potranno essere utilizzati quando ne avrai totalizzati almeno 1000. Infatti, con 1000 punti avrai uno sconto di 1 euro, con 2000 punti di 2 euro, con 10000 punti di 10 euro e così via. Cosa stai aspettando? Iscriviti ora per iniziare a prenderti cura della tua salute e godere di fantastici vantaggi riservati!

