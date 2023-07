Ripulita la vecchia strada Ragusa – Modica dai rifiuti abbandonati. Quanto durerà?

Il Comune di Ragusa ha effettuato un intervento per ripulire alcuni tratti della ex SS 115 Ragusa-Modica, attualmente parte della SS 194, che erano afflitti dal problema delle microdiscariche. L’assessore all’Ambiente, Mario D’Asta, ha dichiarato che sebbene il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti non sia scomparso del tutto, negli ultimi cinque anni è stato fortemente ridotto nel territorio urbano. Ora, l’obiettivo è concentrarsi sulle campagne e sulle strade extraurbane.

Grazie all’azione congiunta degli operatori dell’impresa ecologica Busso Sebastiano e del personale dell’Anas, competente per questo tipo di strade, è stato bonificato un tratto della strada che conduce alla città. Tuttavia, la sfida ora consiste nel contrastare la ricomparsa delle microdiscariche. L’assessore D’Asta sottolinea che sia i cittadini che l’amministrazione devono lavorare insieme per affrontare questo problema. Il buon senso, la vigilanza e le segnalazioni, uniti ai controlli che partono dalle abitazioni e dalle attività da cui provengono i rifiuti, possono fornire un contributo essenziale per prevenire questa pratica scorretta. Inoltre, è importante considerare che tale comportamento influisce negativamente sulla salute pubblica e sull’immagine che la città desidera offrire ai turisti e ai visitatori.

L’intervento di pulizia effettuato lungo la ex SS 115 rappresenta un primo segnale di impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti. Ora è necessario continuare su questa strada e promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di tutti i cittadini affinché il problema delle microdiscariche possa essere affrontato in modo efficace. L’amministrazione comunale è determinata a lavorare in collaborazione con i residenti per preservare l’ambiente e mantenere una città pulita e accogliente per tutti. Ma quanto durerà? Abbiamo infatti il timore che gli incivili di facciano vivi tra pochi giorni. Forse l’adozione di sistemi di videosorveglianza potrebbe consentire di multare gli incivili