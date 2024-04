Ripulire la diga di Santa Rosalia: una giornata insieme a #RagusAttiva

Domenica 21 aprile riprenderanno le attività di #RagusAttiva con la prima tappa organizzata insieme a Plastic Free e con la collaborazione di numerose associazioni locali presso la Diga di Santa Rosalia. L’appuntamento è previsto per le 9.00 in prossimità del lago, all’ingresso della diga.

UN INCONTRO IMPORTANTE

Prima di iniziare le operazioni di bonifica dell’area, ci sarà un momento di incontro e conoscenza durante il quale verrà spiegata l’attività che si andrà a svolgere. Durante la raccolta dei rifiuti, saremo accompagnati da un’ottima selezione musicale curata da Manuel di Gregorio.

Coloro che parteciperanno potranno rimanere per il pranzo. Sarà possibile trovare Triscele per il cibo e le bevande, oltre a una Jam Session aperta a tutti coloro che desiderano partecipare.

Per operare in sicurezza e comodità, si consiglia di avere il seguente materiale necessario: abbigliamento comodo e non eccessivamente elegante, che potrebbe essere danneggiato o sporco; preferibilmente, indossare scarponcini da trekking; portare guanti da lavoro per la raccolta dei rifiuti (se necessario, saranno forniti dall’organizzazione); borraccia con acqua e qualche snack per gli spuntini.

L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono contribuire e trascorrere una giornata in compagnia, impegnandosi attivamente per la salvaguardia dell’ambiente.

Per qualsiasi domanda o dubbio, è possibile contattare l’organizzatore Ragusattiva.

© Riproduzione riservata