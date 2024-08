Ripristinato l’impianto di illuminazione pubblica lungo il litorale costiero di Ispica

Interventi di accensione uno dopo l’altro. Prima via ucca Marina ed ora via Malva nella zona di Santa Maria del Focallo, frazione balneare della costa ispicese. E’ in questa parte del territorio che si stanno eseguendo i lavori di ripristino dei tratti di pubblica illuminazione danneggiata e non solo. Si sta procedendo con il relamping, cioè con la sostituzione delle vecchie lampade con nuovi apparecchi a led. “Grazie alla collaborazione tra il nostro Comune, Enel X e la ditta Coffa incaricata dei lavori, l’impianto è stato riacceso in tempo per il mese di agosto – afferma il sindaco Innocenzo Leontini – il ripristino dell’impianto di illuminazione pubblica, rende la via più bella e accogliente, la zona turisticamente più attrattiva, ma non solo, anche più sicura: è accertato che l’illuminazione sia un ottimo deterrente per evitare atti delinquenziali. Mi complimento con i funzionari del nostro ente e con i rappresentanti di Enel X che costantemente si interfacciano per risolvere al meglio le problematiche annesse agli impianti di illuminazione. Siamo ancora in una fase di assestamento e completamento per un impianto di illuminazione pubblica sempre più efficiente. Questo progetto – conclude Innocenzo Leontini – avrà dei riscontri positivi anche per le casse comunali in quanto il consumo viene corrisposto a canone fisso, canone che risulta essere inferiore a quanto fino ad ora pagato dal Comune”

I nuovi corpi illuminanti a led sono stati installati già in via Ucca Marina ed in questi giorni in via Malva e nella parte finale della litoranea.

“Sono interventi che rientrano nel progetto di relamping, cioè sostituzione dei vecchi impianti con dei nuovi di ultima generazione – dichiara l’assessore Massimo Dibenedetto – nei giorni scorsi, in occasione dell’accensione dell’impianto in via Ucca Marina, erano stati sostituiti 659 fari e 52 pali, eliminando quelli che rappresentavano un pericolo. Presto ricominceranno i lavori di efficientamento nel centro urbano su un impianto ormai vecchio e meritevole di adeguamento”.





© Riproduzione riservata