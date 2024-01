Riprese le ricerche, anche via aerea, dell’uomo disperso in mare a Punta Braccetto

Sono riprese da circa un’ora le ricerche anche via aerea dell’uomo, un 35enne di origine tunisina scomparso ieri pomeriggio in mare a Punta Braccetto. L’uomo, secondo quanto aveva appreso l’AGI, era scivolato in mare mentre si stava scattando un selfie.

RIPRESE LE RICERCHE

L’allarme è stato dato da un amico dell’uomo che ha assistito alla scena. Le ricerche sono iniziate subito. Ieri sera, sul posto anche un elicottero della Guardia costiera che è rientrato a Catania poco dopo le 22. Lo stesso elicottero da circa un’ora ha ripreso le ricerche e dopo alcuni sorvoli lungo la linea di costa tra Branco Piccolo e Punta Braccetto, ha allargato il pattern di ricerca. Sul posto anche polizia e vigili del fuoco.