Riprendono i lavori di dragaggio del porticciolo di Donnalucata: un secondo intervento per rivedere i fondali

Ricomincia domani il lavoro di dragaggio al porticciolo di Donnalucata. Un intervento di risagomatura dei fondali soprattutto nella parte dell’imbocco al fine di portare a tre metri la loro profondità e garantire alle imbarcazioni ed ai motopesca il necessario “pescaggio”. Fra martedì e mercoledì tale intervento dovrà essere definito tant’è che è atteso per giovedì mattina l’arrivo, al porticciolo della frazione sciclitana, di un dirigente dell’Assessorato regionale al territorio ed ambiente che procederà ad eseguire il rilievo batimetrico dell’infrastruttura e dare il via libera al proseguo ed alla ultimazione dei lavori finanziati dalla Regione Sicilia con un finanziamento che si stava perdendo nei rigoli palermitani e che, invece, l’attuale Amministrazione è riuscita a riprendere.

“Il rilievo batimetrico servirà a misurare la profondità dei fondali del porticciolo – spiega l’assessore al ramo Enzo Giannone – siamo in una fase inoltrata dei lavori che si avviano a conclusione. Le basole in pietra sono già pronte ed una volta verificata la corrispondenza della profondità dei fondali si procederà alla loro ‘posa” nei tratti ammalorati al fine di rendere percorribile il vecchio braccio del porticciolo. Pronta anche l’installazione di nuovi corpi illuminanti che andranno a sostituire i vecchi lampioni. Corpi illuminanti che sono analoghi a quelli che andranno ad essere installati sul lungomare di via Marina nell’ambito dei lavori del suo rifacimento in programma presto. Siamo soddisfatti del cronoprogramma che sta rispettando quanto previsto nel progetto di sistemazione e riqualificazione del porticciolo donnalucatese”.

© Riproduzione riservata