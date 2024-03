Ripensare la medicina: donne e benessere. Incontro a Modica

Si continua a parlare di Donne, della loro salute e del loro benessere anche dopo il fatidico 8 Marzo, ed è proprio la Rete Fuori dall’Ombra che sceglie di farlo dando appuntamento il 14 marzo pomeriggio per fare il punto con la Dr.ssa Giaquinta, Past Presidente Ordine DeiMedici, su ciò che si intende per Medicina di Genere, la Dr.ssa Enrichetta Guerrieri, in qualità di Responsabile dell’Aisf di Ragusa, farà conoscere la Fibromialgia, ancora la Dr.ssa Rosanna Fiorito, già Dirigente Medico presso l’ASP n.7 di Ragusa, parlerà e spiegherà cosa è l’endometriosi, mentre la Dr.ssa Laura Pisana, Medico di Base e Presidente Lions Club Modica, si occuperà di “Lipedema: questo sconosciuto”, a seguire la testimonianza di Maria (Cocca) Guastella, affetta dalla stessa. Tutti gli interventi saranno coordinati dallaProf.ssa del Liceo Galilei Campailla, Teresa Floridia anche nella veste di Presidente dell’Associazione Ipso facto-Sportello AntiviolenzaFuori Dall’Ombra di Modica. Chiuderà la serata Ornella Fratantonio con “Bla,bla, bla, letture liberamente tratte da “Stai zitta” di Michela Murgia. In ultimo si procederà al sorteggio dell’opera di Jonida Xherri ,il cui ricavato sarà devoluto a Cocca Guastella.

