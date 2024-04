Riforme Contro: settimo incontro Scuola Beni Comuni

Sabato prossimo, 27 aprile 2024 alle 9,30 nella sala Falcone e Borsellino di via Torrenuova a Ragusa Ibla si terrà il settimo incontro della Scuola dei Beni Comuni.

La psicologa Anna Del Chiaro, la docente di diritto costituzionale Alessia Fusco, il magistrato presso la Corte di Cassazione Bruno Giordano e il già procuratore della Repubblica Armando Spataro ci guideranno in una attenta analisi delle riforme promosse e discusse in questi anni (premierato, autonomia differenziata, separazione delle carriere) e del ruolo della psicologia del Potere e dei poteri.

“Tutti argomenti di grande attualità, che sono oggetto di un vivace dibattito culturale e che impattano in modo diretto e consistente sulla qualità della nostra democrazia e sul modello sociale ed economico cui sono improntate le nostre comunità”, spiega Vito Piruzza.



