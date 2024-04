Arte&Note al Santuario. Domani e sabato torna l’appuntamento fra musica ed arte

Ad organizzarlo l’associazione culturale Triskele e l’associazione Museo del Campanile assieme al Maestro Marcello Giordano Pellegrino. Sono loro a guidare i partecipanti in un viaggio alla scoperta del Museo del Campanile del Santuario Maria SS. Della Pietà nella chiesa Santa Maria La Nova di Scicli.

Appuntamento, fissato nei due pomeriggi di domani e di sabato per le ore 18.30, che permetterà anche di ascoltare pezzi di musica organistica eseguiti dal Maestro Marcello Giordano Pellegrino. Sarà visitabile l’antico e prestigioso organo a canne situato sopra il portone di ingresso della chiesa e che raggiungibile tramite una scala realizzata appositamente per raggiungere il campanile della chiesa e per ammirare da vicino l’organo a canne.

