Riparte il basket femminile: la Iblea Scicli sfida la Pegaso Ragusa

Domani alle 18 nella palestra comunale di Ragusa “S. Parisi” di via Bellarmino si terrà il primo incontro del campionato di serie C di basket femminile. Le cestiste sciclitane incontreranno la Pegaso Ragusa nella prima gara di andata. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno voluta dalla società “Fernando Ciavorella” che ha rimesso in moto il piacere di giocare per molte giovani cestiste le quali avevano lasciato il parquet per assenza di un gruppo capace di formare una squadra, la Iblea Scicli Basket formata da atlete cresciute alla corte dei formatori della “Fernando Ciavorella” (fondamentale la forza e la perseveranza dei fratelli Carestia che hanno tenuto in piedi il basket in città) torna in campo decisa a disputare un campionato di rilievo guardando ai vertici. Domani trasferta a Ragusa per incontrare la Pegaso; si và in una città dove la tradizione cestistica è ben radicata sia in campo maschile che femminile. Una gara delicata che le sciclitane giocheranno con l’impegno e la forza di sempre.

Lo scorso anno, nella stagione 2024-2025, le sciclitane avevano partecipato al campionato di serie C femminile con un ritorno sul parquet del Geodetico di Jungi coinciso con il 60° anniversario della fondazione della società, la “F. Ciavorella” che, dal 1964, è un punto di riferimento nel panorama sportivo siciliano. Anche quest’anno la squadra è composta da un entusiasmante mix di atlete esperte e giovani promesse provenienti dal vivaio della ‘Fernando Ciavorella’ che sono pronte per la nuova stagione 2025/2026.

