Rilasciato motopesca siciliano sequestrato in Tunisia - Ragusa Oggi

Rilasciato motopesca siciliano sequestrato in Tunisia

E’ stato dissequestrato dalle autorita’ tunisine, ed e’ gia’ salpato dal porto de La Goulette per far ritorno in Sicilia, il peschereccio marsalese “Nuova Maria Lucia”, che la mattina dello scorso 23 luglio scorso e’ stato bloccato da una motovedetta della Marina del Paese nordafricano, con a bordo l’armatore, Giuseppe Michele Fumusa, e altri tre membri dell’equipaggio. I pescatori erano accusati di gettare le reti nelle acque territoriali tunisine.

Il peschereccio ha lasciato il porto di La Goulette questo pomeriggio intorno alle 18, dopo il pagamento di una multa di 30 mila dinari. Dovrebbe arrivare al porto di Trapani (come disposto dalle autorita’ marittime italiane), e non a Marsala da dove era partito, dopo 20 ore di navigazione. Le trattative per il rilascio sono state condotte dal console italiano a Tunisi, Elettra Verrone, e seguite dall’avvocato marsalese Massimiliano Tranchida, legale dell’armatore.

foto di repertorio