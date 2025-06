Rifiuti abbandonati come se nulla fosse: ma a Vittoria le telecamere non perdonano

Un sacchetto lasciato sul ciglio della strada, suppellettili scaricati come se fosse una discarica, decine di sacchi d’immondizia abbandonati in pieno centro: tre episodi, un solo comune denominatore. L’inciviltà. La Polizia Locale di Vittoria ha identificato e multato tre cittadini sorpresi in flagrante mentre abbandonavano rifiuti sul suolo pubblico, in violazione delle norme sul decoro urbano.

L’ultimo intervento è avvenuto questa mattina in Piazza Sei Martiri della Libertà, nel cuore della città, dove una donna è stata sorpresa dagli agenti a gettare un sacco di rifiuti per strada, ignorando le regole basilari della convivenza civile. Nella stessa area, a poche ore di distanza, sono stati scaricati anche mobili e oggetti ingombranti. Poco prima, un’intera famiglia è stata sorpresa in via Como con decine di sacchi neri abbandonati sul marciapiede, all’angolo con via Garibaldi.

Tutti i responsabili sono stati identificati e sanzionati. In alcuni casi, è già stata avviata la segnalazione all’autorità giudiziaria.

Il Comandante della Polizia Locale, Filippo Pancrazi, ha lanciato un messaggio chiaro: “Il rispetto del decoro urbano non è un’opzione, ma un dovere. Intensificheremo i controlli e useremo ogni strumento a disposizione per colpire chi infrange le regole. Serve l’aiuto di tutti: segnalare chi sporca è un atto di amore verso la propria città.” Il numero verde per il ritiro a domicilio degli ingombranti è 800 959 324. Un servizio semplice e gratuito, ma che molti ignorano scegliendo la via dell’inciviltà.

