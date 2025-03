Ridare vita ai prati della riserva dei pantani Cuba e Longarini nel territorio al confine fra Ispica e Pachino

Il progetto Re-Flowering riparte con vigoria e vuole essere un momento di coinvolgimento a fare rinascere i prati della riserva della Fondazione Bio Diversità, la fondazione tedesca che ha creato un’oasi naturale di grande pregio in questa parte dell’isola di Sicilia.

Il progetto riparte e riparte lasciandosi alla spalle la terrificante distruzione del sito con l’incendio della fine del mese di luglio dello scorso anno che annientò flora e fauna provocando un serio danno al patrimonio naturalistico della zona. L’appello è quello di raccogliere semi di fiori selvatici autoctoni per rinaturalizzare i prati all’interno della riserva. Ma come raccoglierle? In queste ore le indicazioni arrivano da Paolo Galasso, volontario impegnato in maniera attiva nella cura e nella salvaguardia della riserva, “Le istruzioni vogliono rendere il contributo alla raccolta efficace e determinante – afferma Paolo Galasso – quali fiori raccogliere? Solo specie selvatiche autoctone trovate in natura, non semi di piante tropicali o allevate in vaso e neanche specie molto rare o protette.

Un breve elenco delle specie principali è stato inserito in una locandina. Dove e quando si possono raccogliere i semi. Ovunque. Si consigliano soprattutto i bordi stradali, rotonde ed aiuole incolte, semplici da raggiungere e ricchissimi di fiori. I semi vanno raccolti, in base alle specie, da marzo a luglio, quando il frutto arriva a maturazione ed i semi sono ben sviluppati. Come conservare i semi? Vanno servati in bustine di carta perfettamente asciutte, indicando con un’etichetta la specie di appartenenza. Si suggerisce di scaricare ed utilizzare l’app gratuita ‘FLORAIncognita’ per il riconoscimento facile e veloce delle specie vegetali”.

Ora non rimane che immergersi in questa insolita esperienza che rappresenta un modo per salvare e curare la natura. E soprattutto di camminare di pari passo con chi crede nella forza di un territorio capace di svolgere un ruolo importante per la flora e la fauna locale e di sosta nel caso della fauna nei percorsi di migrazione che tengono legati i due Continenti, quello africano e quello europeo.

